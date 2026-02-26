Αχιλλεόπουλος στον peloponnisos FM: «Η αύξηση των ξένων αθλητών μειώνει τις ευκαιρίες στους έλληνες»
Στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή “Εντός – Εκτός Έδρας” μίλησε σήμερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΑΠ, Γιάννης Αχιλλεόπουλος ο οποίος αναφέρθηκε σε σημαντικά θέματα που απασχολούν το ελληνικό βόλεϊ:
«Η ΕΣΑΠ ζητά αύξηση των ξένων σε πέντε, ενώ οι αθλητές προτείνουν το σύστημα 4+1, ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή των Ελλήνων και να μην αποδυναμωθεί η Εθνική ομάδα» αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πατρινός πρόεδρος του ΠΑΣΑΠΠ.
Αναλυτικά η συνέντευξη:
