Αχιλλεόπουλος στον peloponnisos FM: «Η αύξηση των ξένων αθλητών μειώνει τις ευκαιρίες στους έλληνες»

Στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή “Εντός – Εκτός Έδρας” μίλησε σήμερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΑΠ, Γιάννης Αχιλλεόπουλος ο οποίος αναφέρθηκε σε σημαντικά θέματα που απασχολούν το ελληνικό βόλεϊ:

«Η ΕΣΑΠ ζητά αύξηση των ξένων σε πέντε, ενώ οι αθλητές προτείνουν το σύστημα 4+1, ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή των Ελλήνων και να μην αποδυναμωθεί η Εθνική ομάδα» αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πατρινός πρόεδρος του ΠΑΣΑΠΠ.

Αναλυτικά η συνέντευξη:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



