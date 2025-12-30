Αδέλφια βρέθηκαν νεκρά στο σπίτι τους στην Καλαμπάκα

Η οικογενειακή τραγωδία με τα δυο νεκρά αδέλφια, αποκαλύφθηκε όταν γείτονες ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Αδέλφια βρέθηκαν νεκρά στο σπίτι τους στην Καλαμπάκα
30 Δεκ. 2025 11:36
Pelop News

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι του στην Καλαμπάκα δυο αδέλφια.

Πρόκειται για μια γυναίκα 65 ετών και ένα άνδρα 73χρονών, που βρέθηκαν νεκροί τα ξημερώματα της Δευτέρας 29/12/2025,  όταν αστυνομικοί εισήλθαν στο σπίτι τους, μετά από ειδοποίηση κατοίκων της περιοχής που ανησύχησαν καθώς δεν είχαν δώσει σημεία ζωής.

Οι Αρχές εκτιμούν πως τα δύο αδέρφια έφυγαν από τη ζωή εξαιτίας αναθυμιάσεων από την ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν ως θέρμανση.

