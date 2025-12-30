Αδέλφια βρέθηκαν νεκρά στο σπίτι τους στην Καλαμπάκα

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι του στην Καλαμπάκα δυο αδέλφια.

Πρόκειται για μια γυναίκα 65 ετών και ένα άνδρα 73χρονών, που βρέθηκαν νεκροί τα ξημερώματα της Δευτέρας 29/12/2025, όταν αστυνομικοί εισήλθαν στο σπίτι τους, μετά από ειδοποίηση κατοίκων της περιοχής που ανησύχησαν καθώς δεν είχαν δώσει σημεία ζωής.

Οι Αρχές εκτιμούν πως τα δύο αδέρφια έφυγαν από τη ζωή εξαιτίας αναθυμιάσεων από την ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν ως θέρμανση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



