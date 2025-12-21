Αδικη ήττα για την Παναχαϊκή, κερδισμένος ο Παναιγιάλειος!

Αξιζε ακόμα και τη νίκη, όμως η μπάλα την τιμώρησε στο 91′ και η Παναχαϊκή γνώρισε την ήττα στο γήπεδό της από τον Πύργο με 1-0.

Ψυχωμένη, σωστή τακτικά η Παναχαϊκή έχασε ανεπανάληπτες ευκαιρίες στο β’ ημίχρονο για να πάρει τη νίκη, όμως τιμωρήθηκε στο τέλος για την αναποτελεσματικότητά της από μια ομάδα που έχει την ποιότητα να παίρνει αυτό που θέλει.

Στο α’ ημίχρονο, Παναχαϊκή επέλεξε να αφήσει τη μπάλα στον Πύργο και να προσπαθήσει να κλείσει τους χώρους. Σε γενικές γραμμές το κατάφερε αφού εκτός από ένα σουτ δεν δέχθηκε φάση, αλλά το πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσε και η ίδια να δημιουργήσει κάτι καλό επιθετικά. Πάντως, κράτησε σχετικά άνετα το 0-0.

Στο β’ ημίχρονο, η Παναχαϊκή άρχισε να ξεθαρρεύει και ο Πύργος να αποσυντονίζεται, καθώς δεν μπορούσε να βρει εύκολα διαδρόμους για να απειλήσει την εστία του Τσιρίνη. Μάλιστα, οι «κοκκινόμαυροι» είχαν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες του αγώνα με τον Νιφορόπουλο και τον Καμπεράι.

Οσο περνούσε η ώρα, το παιχνίδι πήγαινε όλο και περισσότερο στα μέτρα της Παναχαϊκής και από το 75′ και μετά έγινε γκραν γκινιόλ, με τους φιλοξενούμενους τελικά να παίρνουν τη νίκη.

ΦΑΣΕΙΣ – ΓΚΟΛ

16′ Σουτ του Παπαδόπουλου μέσα από την περιοχή και αριστερά, σε κόρνερ ο Τσιρίνης.

39′ Παράλληλη σέντρα του Μπούζα, δεν βρέθηκε κάποιος να τη σπρώξει στα δίχτυα.

43′ Ωραία ενέργεια του Μαρκόπουλου και σουτ από αριστερά, μπλόκαρε ο Τσιρίνης

50′ Σέντρα Μπούζα από δεξιά, κεφαλιά Μακρή άουτ.

58′ Η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα. Ο Νιφορόπουλος βγήκε τετ α τετ σε αντεπίθεση, απέκρουσε ο Τσεκούρας και στη συνέχεια δεν κατάφερε να σκοράρει ο Καμπεράι.

65΄Φαλτσαριστό σουτ του Νιφορόπουλου από αριστερά, δύο μέτρα άουτ η μπάλα από το αριστερό δοκάρι.

75′ Ωραία μπαλιά του Αγουρίδη, σουτ του Νιφορόπουλου μέσα από την περιοχή άουτ.

85′ Κεφαλιά Μακρή δοκάρι, τεράστια ευκαιρία για τον Πύργο.

87′ Ανεπανάληπτη ευκαιρά, πάλι ο Νιφορόπουλος βγήκε τετ α τετ και απέκρουσε ο Τσεκούρας!

91′ Σέντρα Μπούζα από αριστερά, υπέροχο γυριστό σου του Κόκορη, άφησε άγαλμα τον Τσιρίνη 0-1

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Τσιρίνης, Αγουρίδης, Βερβίτας (63′ Παπαευθυμίου), Κατσαΐτης, Σταθόπουλος, Πετράτος, Τσεκούρας, Γερολυμάτος, Καμπεράι, Συρμής (80′ Σμπόρας), Νιφορόπουλος

ΠΥΡΓΟΣ: Τσεκούρας, Μαρκόπουλος, Ντάνι (76΄Λυβιάκης), Πατάπης, Μπέριος, Μαυρόπουλος, Μπούζας, Φερεκίδης (62′ Χαντί), Κόκορης (94′ Τσίγκρηλας), Παπαδόπουλος (62′ Καρακώστας), Μακρής.

Στο 20′ του αγώνα μπήκαν στο γήπεδο οι Red Boys, οι οργανωμένοι φίλοι του Πύργου και αμέσως άρχισαν να ανταλλάζουν συνθήματα με αυτούς της Παναχαϊκής.

Για τέτοιο παιχνίδι περιμέναμε πολύ περισσότερο κόσμο, καθώς στο γήπεδο βρέθηκαν το πολύ 1.000 φίλοι και των δύο ομάδων.

Κερδισμένος της αγωνιστικής ο Παναιγιάλειος, ο οποίος πέρασε νικηφόρα από την Καλαμάτα, επικράτησε του Πανθουριακού και παρέμεινε σε απόσταση βολής. .

Αντίθετα, η Θύελλα γνώρισε ακόμα μία ήττα στο Κιάτο και πλέον κινδυνεύει

Συνοπτικά τα αποτελέσματα

Παναχαϊκή – ΠΑΣ Πύργος 0-1: 91′ Κόκορης

Πανθουριακός – Παναιγιάλειος 1-3: 60′ Αγγελής – 51′ 73′, πέναλτι 74′ Κυριαζής, 73′ 74′

Ζάκυνθος – Κόρινθος 1-1: 82′ Γυφτομήτρος – 3′ Οσκαρ Χιλ. Κόκκινη: 43′ Λιβέρης (Ζάκυνθος).

Πέλοπας Κιάτου – Θύελλα Πατρών 1-0: 71′ πέναλτι Μπατζελής

ΑΟ Λουτρακίου – Μιλτιάδης 0-0

Ερμής Μελιγούς – Πανγυθεατικός 2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΣ Πύργος 14 26-6 35 Ζάκυνθος 14 26-9 33 Παναιγιάλειος 14 23-12 30 Μιλτιάδης 14 23-14 24 Λουτράκι 14 16-11 21 Πέλοπας 14 11-23 18 Παναχαϊκή 14 20-20 17 Κόρινθος 14 20-22 17 Πανθουριακός 14 16-14 15 Θύελλα Π. 14 11-21 13 Ερμής Μελ. 14 10-21 9 Πανγυθεατικός 14 7-36 2

