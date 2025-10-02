ΑΔΜΗΕ: Έναρξη της λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας με χρονική ανάλυση 15 λεπτών

ΑΔΜΗΕ: Έναρξη της λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας με χρονική ανάλυση 15 λεπτών
02 Οκτ. 2025 11:06
Pelop News

Αποδοτικότερη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού και μεγαλύτερη ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής θα επιτρέψει η μετάβαση της Ευρωπαϊκής Συζευγμένης Αγοράς Επόμενης Ημέρας  από χρονική ανάλυση 60 λεπτών, σε χρονική ανάλυση 15 λεπτών. Η αλλαγή της χρονικής ανάλυσης των αγορών ηλεκτρισμού θα συνεισφέρει επίσης στην ασφαλέστερη λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους.

Στην ελληνική ζώνη προσφοράς, η επίτευξη του στόχου αυτού ήταν αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας του ΑΔΜΗΕ με το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, τη ΡΑΑΕΥ, καθώς και με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους 32 Διαχειριστές και τα 17 Χρηματιστήρια Ενέργειας της Ευρώπης.

Για την επιτυχή υλοποίηση της μετάβασης ο ΑΔΜΗΕ εφάρμοσε τις προβλεπόμενες αλλαγές του ρυθμιστικού πλαισίου στα πληροφοριακά συστήματα και πραγματοποίησε τοπικές και ευρωπαϊκές δοκιμές ενσωμάτωσης, καθώς και δοκιμές με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Όσον αφορά τη μετάβαση, η αυξημένη χρονική ανάλυση που τέθηκε σε εφαρμογή από τις 30/9, με πρώτη ημέρα φυσικής παράδοση την 1/10/2025, και η οποία ισχύει πλέον για την Αγορά Επόμενης Ημέρας, την Ενδοημερήσια Αγορά, καθώς και τη Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού, ανταποκρίνεται καλύτερα στις πραγματικές μεταβολές της παραγωγής και της ζήτησης. Η αλλαγή αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, με δεδομένη την αυξανόμενη διείσδυση της στοχαστικής παραγωγής από ΑΠΕ και την ανάγκη για καλύτερη αξιοποίηση όλων των πόρων ευελιξίας.

Με την αλλαγή αυτή, η Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού, βάσει της οποίας επιλύεται ο αλγόριθμος της αγοράς, θα αντανακλά ακριβέστερα το προφίλ μεταβολής των ηλεκτρικών μεγεθών στην ημέρα κατανομής, γεγονός που επιδρά θετικά στην ασφάλεια και την οικονομική λειτουργία του συστήματος.

Στη νέα αυτή κατάσταση, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν εντολές αγοράς ή πώλησης ενέργειας για κάθε 15λεπτο της ημέρας φυσικής παράδοσης, σε αντίθεση με την πρότερη κατάσταση στην οποία οι εντολές αναφέρονταν αποκλειστικά σε ωριαία διαστήματα. Κατά συνέπεια, οι συναλλαγές ενέργειας και οι τιμές στις οποίες αυτές εκτελούνται, αλλάζουν ανά 15λεπτο με 96 (αντί για 24) διακριτές τιμές και ποσότητες για κάθε ημέρα.

Οι Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς και τα Χρηματιστήρια Ενέργειας σε όλη την Ευρώπη  παραμένουν προσηλωμένοι στη δημιουργία ανταγωνιστικών αγορών, αυξάνοντας τη ρευστότητα των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και διευκολύνοντας τη διασυνοριακή ολοκλήρωσή τους,  με αποδοτικότερη διείσδυση των ΑΠΕ, μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, και ενίσχυση της ενεργειακής μετάβασης, η οποία στοχεύει στη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας με παράλληλη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της παραγωγής της.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:34 Γεωργιάδης για Ρούτσι: «Όταν αισθανόμαστε αδιαθεσία πάμε σε νοσοκομείο»
14:22 Αττική: Εξάρθρωση σπείρας «υπαλλήλων ΔΕΗ και λογιστών» που ξάφριζε ηλικιωμένους
14:14 Ο Μάκης Κατσιγιάννης υποψήφιος πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας Νέας Δημοκρατίας
14:07 Χάρης Δούκας για το γήπεδο του Παναθηναϊκού: «Προχωρά με μεγάλη ταχύτητα, λύσαμε όλα τα προβλήματα με τον Ερασιτέχνη»
13:58 Welcome to Up 2025: Το Expanded Piano II του Σταύρου Γασπαράτου για πρώτη φορά στην Πάτρα
13:50 Κεφαλονιά: Τραγωδία στον Πόρο – Οδηγός έπεσε με το ΙΧ του στη θάλασσα ΦΩΤΟ
13:41 Δυτική Ελλάδα: 763 παραβάσεις ΚΟΚ που εμπόδιζαν την ελευθερία κίνησης των πολιτών – Τι αφορούν
13:34 Απίστευτα πράγματα: Πλημμύρισε ξανά το ΣΕΦ – Παίζει στην Ισπανία ο Ολυμπιακός απόψε
13:26 Ο Αντώνης Κουνάβης διεκδικεί εκ νέου την προεδρία της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
13:25 Οι «ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC» και οι BANDA ENTOPICA  στην Πάτρα την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου
13:16 Ειρωνικές δηλώσεις Τραμπ για τα φάρμακα απώλειας βάρους
13:09 Αγιασμός και χαμόγελα στην Αχαϊκή
13:02 Το ΣΕΡΕΤΕ Αχαΐας καλεί σε συγκέντρωση για τον στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla
13:00 Δείπνο συσπείρωσης για τις γυναίκες του ΝΟΠ
12:55 Νέα υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ
12:50 Αποκαλυπτικοί διάλογοι του κυκλώματος με τον ΦΠΑ: «Έχουμε ένα χαρτί για καύσιμα 150.000 ευρώ;»
12:45 Μάντσεστερ: «Συναγερμός» από περιστατικό επίθεσης με μαχαίρι
12:42 Πάτρα: Στην τελευταία του κατοικία ο Ανδρέας Αποσκίτης – Πότε θα γίνει η κηδεία – Η επιθυμία της οικογένειας
12:39 50 ηγέτες κρατών στο Παλάτι των Δανών βασιλιάδων-«Παρών» και ο Μητσοτάκης
12:32 Ο Μαζωνάκης επέστρεψε στη σκηνή και η παράσταση έγινε sold-out
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ