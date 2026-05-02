Άδωνις Γεωργιάδης: Αποσύνδεση των Νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου, ΒΙΝΤΕΟ

02 Μάι. 2026 13:24
Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του στην Αιτωλοακαρνανία, προχώρησε σε σημαντικές ανακοινώσεις για τον τομέα της υγείας με βασικότερη την αποσύνδεση των Νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου.

Δυτική Ελλάδα: Μείωση επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους της Δυτικής Ελλάδας, τι συνέβη στην Πάτρα

Συγκεκριμένα ο κ. Γεωργιάδης  βρέθηκε στις 09:00 στο Αγρίνιο και στη συνέχεια, μεταξύ 09:30 και 09:45, στο Μεσολόγγι, όπου προχώρησε σε μία εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή.

Ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίηση των νοσοκομείων, μια παρέμβαση που αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των υγειονομικών μονάδων του νομού. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της διοικητικής αυτονομίας, την ταχύτερη λήψη αποφάσεων και τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των νοσοκομείων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:36 Ακύλας: Η πρώτη εικόνα από τη σκηνική εμφάνιση της Ελλάδας στη Eurovision 2026
15:34 Ζάκυνθος: Πλοίο χτύπησε στον μόλο κατά την πρόσδεση στο λιμάνι
15:30 Αδυνατίζει και ρίχνει τη χοληστερόλη: Το θεραπευτικό μπαχαρικό που κάνει θραύση!
15:28 Πληθωρισμός στην Ευρώπη: Ο Όλι Ρεν προειδοποιεί για δυναμική αντίδραση της ΕΚΤ
15:25 Προμηθέας 2014-ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, φινάλε στη σειρά ή παράταση;
15:15 Νίκος Μουρατίδης: «Στενοχωριέμαι πολύ για τον Μαζωνάκη»
15:03 Έτρεχε με 240 χλμ. και καμάρωνε, τον εντόπισαν μέσω social media
15:01 Η μάχη του πορτοφολιού: Οι ψηφιακές πληρωμές κερδίζουν τα μετρητά – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
14:51 Άνοιξη και ήλιος: Πώς να προστατεύσετε σωστά το δέρμα σας
14:51 Γκαβασιάδης: «Το αξίζουμε που βρισκόμαστε εδώ και θέλουμε να πάμε ως το τέλος»
14:40 Νεκρός ομογενής αστυνομικός στο Σικάγο: Τον πυροβόλησε συλληφθείς μέσα σε νοσοκομείο
14:38 «Πλήρωσα το πρώτο κομμάτι κοκαΐνης», ο 23χρονος για τον θάνατο της Μυρτούς
14:31 Μπογκοτά: Νεκρός και τεμαχισμένος βρέθηκε 51χρονος από το Μπρούκλιν
14:26 Πάτρα: Kατέρρευσε τεράστιο κλαδί δένδρου, από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός, ΦΩΤΟ
14:16 Εφορία: Τι πρέπει να κάνουν όσοι εισέπραξαν αναδρομικά το 2025
14:12 «Έχω ζήσει τη ρητορική μίσους. Δεν μάσησα, τους μάσησα», ο Ιωάννης Μελισανίδης για την υπεράσπιση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας
14:00 Η ανάλυση του CNN: Σχεδόν όλοι είναι χαμένοι στον πόλεμο στο Ιράν
13:48 Πάτρα: Τζιπ έπεσε σε σταθμευμένα αμάξια, το ένα «ανέβηκε» στο πεζοδρόμιο και χτύπησε μία γυναίκα!
13:36 Η άνοδος της θερμοκρασίας «καίει» την Ευρώπη: Τι ισχύει, οι συνέπειες
13:24 Άδωνις Γεωργιάδης: Αποσύνδεση των Νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
