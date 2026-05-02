Άδωνις Γεωργιάδης: Αποσύνδεση των Νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου, ΒΙΝΤΕΟ

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του στην Αιτωλοακαρνανία, προχώρησε σε σημαντικές ανακοινώσεις για τον τομέα της υγείας με βασικότερη την αποσύνδεση των Νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου.

Δυτική Ελλάδα: Μείωση επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους της Δυτικής Ελλάδας, τι συνέβη στην Πάτρα

Συγκεκριμένα ο κ. Γεωργιάδης βρέθηκε στις 09:00 στο Αγρίνιο και στη συνέχεια, μεταξύ 09:30 και 09:45, στο Μεσολόγγι, όπου προχώρησε σε μία εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή.

Ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίηση των νοσοκομείων, μια παρέμβαση που αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των υγειονομικών μονάδων του νομού. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της διοικητικής αυτονομίας, την ταχύτερη λήψη αποφάσεων και τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των νοσοκομείων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



