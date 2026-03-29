Άδωνις Γεωργιάδης: «Δεν πιστεύω σε πρόωρες εκλογές» – Τι ανέφερε για υποκλοπές και Μέση Ανατολή

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε στην υπόθεση των υποκλοπών, λέγοντας πως το θέμα «παρασηκώθηκε» και «παραδραματοποιήθηκε», ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος δεν έχει κανένα πρόβλημα με το γεγονός ότι παρακολουθούνταν. Όπως είπε, πρόκειται για κάτι «πολύ σύνηθες στον δυτικό κόσμο», προσθέτοντας ότι εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη και ότι η έρευνα πρέπει να αφεθεί να ολοκληρωθεί. Οι δηλώσεις του έγιναν με αφορμή και τη νέα συζήτηση που άνοιξε μετά τις τοποθετήσεις του Ταλ Ντίλιαν.

Στο πολιτικό σκέλος, ο Άδωνις Γεωργιάδης επιχείρησε να κλείσει τη συζήτηση για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, λέγοντας ότι πιστεύει στις σταθερές τετραετίες και όχι στους εκλογικούς αιφνιδιασμούς. Όπως ανέφερε, το σωστό για τη χώρα είναι οι εκλογές να γίνουν την άνοιξη του 2027, δείχνοντας ότι δεν βλέπει αλλαγή στον κυβερνητικό σχεδιασμό.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, περιέγραψε την κατάσταση ως «αχαρτογράφητα νερά», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση χρειάζεται να κινείται με προσοχή, καθώς κανείς δεν μπορεί ακόμη να προβλέψει με βεβαιότητα το βάθος και τη διάρκεια των οικονομικών επιπτώσεων. Όπως είπε, η διαχείριση της κατάστασης απαιτεί και παρεμβάσεις αλλά και εφεδρείες, ώστε η χώρα να είναι έτοιμη για ό,τι ακολουθήσει.

Ο υπουργός στάθηκε και στον τομέα της Υγείας, υποστηρίζοντας ότι συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στο ΕΣΥ, με έμφαση στη στελέχωση των δομών στα νησιά, στις αλλαγές στο σύστημα εφημεριών μετά το Πάσχα και στην προώθηση του προγράμματος «Προλαμβάνω», το οποίο χαρακτήρισε ως μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες των θητειών του. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη συνολική εικόνα των κυβερνητικών παρεμβάσεων στον χώρο της δημόσιας υγείας.

Στην αρχή της συνέντευξής του, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στην απώλεια της Μαρινέλλας, εκφράζοντας δημόσια τη θλίψη του και λέγοντας ότι πρόκειται για μια μορφή που αγγίζει ολόκληρη τη χώρα.

