Άδωνις Γεωργιάδης για Νοσοκομείο Νίκαιας: «Τους χαλάμε το αφήγημα του καταρρέοντος ΕΣΥ» ΒΙΝΤΕΟ

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε βίντεο με τα έργα που εκτελούνται στο Νοσοκομείο Νίκαιας, συνδέοντας την ανάρτηση αυτή με τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί κατά την πρόσφατη παρουσία του στο ίδρυμα. Στο μήνυμά του επιχείρησε να δώσει πολιτική διάσταση στις αντιδράσεις, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη χαλούν, όπως ανέφερε, το αφήγημα ενός «καταρρέοντος» ΕΣΥ και ενός υπουργού που θέλει να «ξεπουλήσει» τα νοσοκομεία.

Ο κ. Γεωργιάδης έκανε ειδική αναφορά και στα επεισόδια που είχαν σημειωθεί κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο, αποδίδοντας τις αντιδράσεις σε μια μικρή μειοψηφία εργαζομένων. Μάλιστα, επικαλέστηκε στοιχεία από πρόσφατη απεργιακή κινητοποίηση, υποστηρίζοντας ότι σε αυτή συμμετείχε μόλις το 1,44% των εργαζομένων του νοσοκομείου, στοιχείο που, κατά τον ίδιο, αποδυναμώνει την εικόνα ευρύτερης αντίδρασης μέσα στο ίδρυμα.

Στην ίδια ανάρτηση, ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε αποτυπώνει τη συνολική εικόνα των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Νοσοκομείο Νίκαιας, κάνοντας λόγο για έργα συνολικού ύψους άνω των 30 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου έχει διπλασιαστεί, ότι το προσωπικό έχει αυξηθεί και πως επίκειται η προκήρυξη επιπλέον θέσεων το αμέσως επόμενο διάστημα.

Θυμάστε την φασαρία που έκαναν όταν πήγα στο Νοσοκομείο της Νίκαιας; Με πόση βία δεν ήθελαν να με αφήσουν να αναδείξουμε το τί ακριβώς κάνουμε και σε αυτό και σε όλα τα Νοσοκομεία; Μία θλιβερή μειοψηφία που στην πρόσφατη απεργία που προκήρυξαν οι ίδιοι, μετρήθηκαν στο 1,44% των… pic.twitter.com/NlSslWRPUX — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 28, 2026

Ο Άδωνις Γεωργιάδης γνωστοποίησε ακόμη ότι προγραμματίζει νέα επίσκεψη στο νοσοκομείο αμέσως μετά το Πάσχα, όταν, όπως ανέφερε, θα πραγματοποιηθούν και τα επόμενα εγκαίνια των νέων υποδομών. Με αυτή τη δημόσια παρέμβαση επιχείρησε να αναδείξει το έργο που υλοποιείται στο νοσοκομείο, αλλά και να απαντήσει στην κριτική που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα για την κατάσταση στο ΕΣΥ και για τους χειρισμούς του στην υπόθεση της Νίκαιας.

Στο πιο αιχμηρό σημείο της ανάρτησής του, ο υπουργός χρησιμοποίησε την έκφραση «συμμορία της μιζέριας» για όσους, όπως υποστήριξε, επιμένουν να παρουσιάζουν μια εικόνα κατάρρευσης στο δημόσιο σύστημα υγείας. Από την πλευρά του, αντιπαρέβαλε την απορρόφηση πόρων και την πρόοδο των παρεμβάσεων, θέλοντας να εμφανίσει τη Νίκαια ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των αλλαγών που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΕΣΥ.

