Άδωνις Γεωργιάδης – Γιώργος Σιδέρης: Σφοδρή τηλεοπτική σύγκρουση για το ΕΣΥ και τα νοσοκομεία

Σκηνικό έντονης πολιτικής και προσωπικής αντιπαράθεσης εκτυλίχθηκε στην εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο» το βράδυ της Παρασκευής (6/3/2026), όταν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Γιώργος Σιδέρης συγκρούστηκαν για την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η συζήτηση, υπό τον συντονισμό του Νίκου Χατζηνικολάου, ξεκίνησε με επίκεντρο τα προβλήματα των νοσοκομείων, ωστόσο γρήγορα η ένταση ανέβηκε, με αιχμή τις ελλείψεις προσωπικού, τις χειρουργικές αίθουσες και το διαχρονικό ζήτημα των ράντζων.

Οι αιχμές της ΕΙΝΑΠ για το ΕΣΥ

Ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ παρουσίασε μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα των πρόσφατων κυβερνητικών παρεμβάσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο:

από τις 210 χειρουργικές αίθουσες στα νοσοκομεία Αθήνας και Πειραιά, περίπου οι 100 παραμένουν ανενεργές λόγω έλλειψης προσωπικού,

τα απογευματινά χειρουργεία στο νοσοκομείο «Αττικόν» αντιστοιχούν μόλις στο 3% των συνολικών επεμβάσεων των τελευταίων ετών,

η μείωση των λιστών αναμονής, όπως υποστήριξε, οφείλεται εν μέρει στη μεταφορά ασθενών στον ιδιωτικό τομέα μέσω vouchers ή σε διαγραφές περιστατικών.

Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στο «Αττικόν» καταγράφηκαν περίπου 1.400 τέτοιες περιπτώσεις.

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Απαντώντας στις επικρίσεις, ο υπουργός Υγείας απέρριψε τις κατηγορίες κάνοντας λόγο για «στατιστική λαθροχειρία» και παρουσίασε στοιχεία σύγκρισης με το 2019, το οποίο χαρακτήρισε ως το τελευταίο έτος «κανονικότητας» πριν από την πανδημία.

Όπως υποστήριξε, το προσωπικό του ΕΣΥ σήμερα είναι αυξημένο κατά 11% σε σχέση με το 2019.

Παράλληλα τόνισε ότι το 2021 δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως σημείο σύγκρισης, καθώς τότε πραγματοποιήθηκαν μαζικές προσλήψεις διεθνώς λόγω της πανδημίας.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης σε επενδύσεις στις υποδομές, κάνοντας ειδική μνεία στο έργο ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την επέκταση της παθολογικής κλινικής στο νοσοκομείο «Λοιμωδών», με στόχο –όπως είπε– να περιοριστεί το πρόβλημα των ράντζων στο «Αττικόν».

Η ένταση για το «Λοιμωδών»

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν η συζήτηση στράφηκε στο κλείσιμο του νοσοκομείου «Λοιμωδών» το 2013.

Ο Γιώργος Σιδέρης κατηγόρησε τον Άδωνι Γεωργιάδη για την τότε απόφαση, ζητώντας μάλιστα να ζητήσει συγγνώμη από τους πολίτες.

«Που κλείσατε εσείς ως υπουργός. Γιατί δεν το λέτε; Να πείτε συγγνώμη στον κόσμο που το κλείσατε», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο υπουργός Υγείας απάντησε ότι η απόφαση εκείνης της περιόδου ήταν σωστή, τονίζοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει λύση στο πρόβλημα των ράντζων.

«Το ’13 έπρεπε να κλείσει. Καλώς το έκλεισα. Το 2026, αυτός ο υπουργός που βρίζεται όλη την ημέρα είναι ο πρώτος υπουργός που ασχολείται με το να μην έχει ράντζα το Αττικόν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η αντιπαράθεση ολοκληρώθηκε με τον υπουργό να υποστηρίζει ότι η μετατροπή του «Λοιμωδών» σε παράρτημα του «Αττικόν» αποτελεί την καλύτερη λύση για την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων, ενώ ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ επέμεινε ότι απαιτείται συνολική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.

