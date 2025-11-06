Άδωνις Γεωργιάδης: «Μου αρέσει το αμερικανικό μοντέλο οπλοκατοχής» – Σκληρή κριτική για τη βεντέτα στην Κρήτη ΒΙΝΤΕΟ

Με αφορμή τη νέα αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε για την οπλοκατοχή, εκφράζοντας την προτίμησή του στο αμερικανικό μοντέλο νόμιμης οπλοκατοχής και καταδικάζοντας τα φαινόμενα βίας που επιμένουν να ταλανίζουν την Κρήτη.

06 Νοέ. 2025 11:06
Η φονική βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου, που βύθισε για ακόμη μια φορά την Κρήτη στο πένθος, άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για την οπλοκατοχή και την ανάγκη αντιμετώπισης της παράνομης οπλοχρησίας στο νησί. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Open, χαρακτήρισε «αδιανόητο» το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη περιοχές της Ελλάδας που «ζουν στον 19ο αιώνα», αναφερόμενος στις διαχρονικές έχθρες και στα περιστατικά βίας που εξακολουθούν να στοιχίζουν ανθρώπινες ζωές.

«Δεν μπορώ να κρύψω ότι έχω εκπλαγεί», είπε χαρακτηριστικά. «Αυτές οι συμπεριφορές, οι βεντέτες, που θυμίζουν άλλες εποχές, δεν είναι δυνατόν να συζητούνται το 2025».

Απαντώντας στο ερώτημα εάν οι τοπικοί βουλευτές γνωρίζουν το πρόβλημα και εάν πρέπει να υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση, ο υπουργός σημείωσε πως «και να γνωρίζουν, τι θα μπορούσαν να κάνουν; Η κυβέρνηση πάλι φταίει; Αυτοί έχουν έχθρα από τον 19ο αιώνα και σκοτώνονται».

Ο κ. Γεωργιάδης τοποθετήθηκε επίσης υπέρ της νόμιμης οπλοκατοχής, δηλώνοντας ότι συμφωνεί με το αμερικανικό μοντέλο: «Μ’ αρέσει η ιδέα της αυτοπροστασίας. Δεν είμαι κατά. Αυτή είναι η γνώμη μου από μικρό παιδί», είπε, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι στην Κρήτη τα όπλα που χρησιμοποιούνται στις βεντέτες είναι παράνομα.

«Στην Αμερική υπάρχει ένας πολύ αυστηρός νόμος αυτοπροστασίας – αν μπει κάποιος στο σπίτι σου, έχεις δικαίωμα να τον πυροβολήσεις. Αυτό δεν ισχύει στην Ευρώπη, που έχει άλλη κουλτούρα», πρόσθεσε.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στα δραματικά λεπτά της επιχείρησης διάσωσης στο Ηράκλειο, λέγοντας ότι ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν την περιοχή καθώς οι σφαίρες «έπεφταν σαν το χαλάζι». «Είπα: “κανένα ασθενοφόρο δεν πλησιάζει αν δεν σταματήσουν οι σφαίρες – δεν θα κινδυνεύσει άνθρωπος μας”», τόνισε, εξηγώντας πως οι τραυματίες μεταφέρθηκαν τελικά με ασφάλεια στο Βενιζέλειο και το ΠΑΓΝΗ, σε διαφορετικά νοσοκομεία για να αποφευχθεί νέα ένταση.

«Μιλάμε για τρέλα», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στα περιστατικά τραμπουκισμών ακόμη και κατά γιατρών. «Το κράτος είναι κράτος. Αυτά πρέπει να σταματήσουν μαχαίρι, τελεία και παύλα».

Η δήλωσή του επαναφέρει στην επικαιρότητα τη διαχρονική συζήτηση για τα όρια μεταξύ δικαιώματος αυτοπροστασίας και κοινωνικής ασφάλειας, σε μια χώρα όπου οι τοπικές παραδόσεις και οι οικογενειακές έχθρες εξακολουθούν, σε ορισμένες περιοχές, να υπερισχύουν του νόμου.
