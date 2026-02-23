Αδωνις Γεωργιάδης: Θα ξαναπάω στη Νίκαια, λάθος που δεν μήνυσα τον γιατρό που με χτύπησε

«Την Αστυνομία δεν την κάλεσα εγώ, αλλά ο επικεφαλής της ΓΑΔΑ», δήλωσε ο υπουργός υγείας Αδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στα επεισόδια στο Νοσοκομείο Νίκαιας και τη σύλληψη γιατρού.Ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, σημείωσε πως έκανε ένα λάθος, δεν προχώρησε σε μήνυση εναντίον του γιατρού του νοσοκομείου.

Δήλωσε ότι ο ίδιος δεν ζήτησε τη σύλληψη του γιατρού. Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, ο γιατρός τον χτύπησε στο χέρι, κάτι που είδαν οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν.

Τόνισε ότι κατά τα επεισόδια τραυματίστηκε και ο αστυνομικός διευθυντής που ήταν στο σημείο. Ο υπουργός έκανε γνωστό ότι δεν κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία. Το έκανε ο επικεφαλής της ΓΑΔΑ, επειδή θεώρησε ότι υπήρχε πιθανότητα να γίνουν επεισόδια.

Προανήγγειλε πάντως ότι θα επισκεφθεί εκ νέου το νοσοκομείο τις επόμενες ημέρες.

Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να παραδώσει στον διαδοχό του το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών, για αυτό, όπως είπε, το υπουργείο θέλει να αξιοποιήσει και το τελευταίο ευρώ απο το Ταμείο Ανάκαμψης.

