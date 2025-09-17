Αδοξο τέλος για τον Τεντόγλου, έμεινε στην 11η θέση

Ο Μίλτος Τεντόγλου λόγω των ενοχλήσεων στη γάμπα του, έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό και ολοκλήρωσε τον αγώνα του στον τελικό του μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στην 11η θέση.

Ο τίτλος του Παγκόσμιου Πρωταθλητή θα περάσει σε άλλα χέρια, καθώς ο Μίλτος Τεντόγλου, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο πριν από δύο χρόνια στη Βουδαπέστη, ολοκλήρωσε στα τρία άλματα τον αγώνα του στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου.

Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι πήγε στο Τόκιο με την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων της Μαδρίτης με 8,46 μ., αλλά λόγω των ενοχλήσεων στη γάμπα του τερμάτισε 11ος.

Ο Τεντόγλου ξεκίνησε χαλαρά και προσγειώθηκε στα 7,83μ. στο πρώτο του άλμα, όμως τα πράγματα δεν πήγαν καλύτερα στο 2ο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, παρότι πήρε φόρα για το άλμα, τελικά σταμάτησε και έπιασε τη γάμπα του, δείχνοντας ότι έχει ενόχληση.

Ωστόσο, δεν το έβαλε κάτω, αλλά επιχείρησε και το τρίτο άλμα του, το οποίο όμως ήταν στα 7,67μ.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



