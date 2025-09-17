Αδοξο τέλος για τον Τεντόγλου, έμεινε στην 11η θέση

Αδοξο τέλος για τον Τεντόγλου, έμεινε στην 11η θέση
17 Σεπ. 2025 15:52
Pelop News

Ο Μίλτος Τεντόγλου λόγω των ενοχλήσεων στη γάμπα του, έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό και ολοκλήρωσε τον αγώνα του στον τελικό του μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στην 11η θέση.

Ο τίτλος του Παγκόσμιου Πρωταθλητή θα περάσει σε άλλα χέρια, καθώς ο Μίλτος Τεντόγλου, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο πριν από δύο χρόνια στη Βουδαπέστη, ολοκλήρωσε στα τρία άλματα τον αγώνα του στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου.

Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι πήγε στο Τόκιο με την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων της Μαδρίτης με 8,46 μ., αλλά λόγω των ενοχλήσεων στη γάμπα του τερμάτισε 11ος.

Ο Τεντόγλου ξεκίνησε χαλαρά και προσγειώθηκε στα 7,83μ. στο πρώτο του άλμα, όμως τα πράγματα δεν πήγαν καλύτερα στο 2ο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, παρότι πήρε φόρα για το άλμα, τελικά σταμάτησε και έπιασε τη γάμπα του, δείχνοντας ότι έχει ενόχληση.

Ωστόσο, δεν το έβαλε κάτω, αλλά επιχείρησε και το τρίτο άλμα του, το οποίο όμως ήταν στα 7,67μ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
18:59 Οριστικά στη Νέα Υόρκη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Πότε θα γίνει
18:55 Αυτός είναι ο παππάς που συνελήφθη για εμπρησμό! Πρόστιμο 1.687 ευρώ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ