ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Ομάδα-οικογένεια της National League 1 με συνθήκες και λειτουργία Greek Basket League!, ΦΩΤΟ

Στην εποχή που το μπάσκετ έχει ανάγκη από παραδείγματα (μας) δείχνει τον δρόμο.

ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Ομάδα-οικογένεια της National League 1 με συνθήκες και λειτουργία Greek Basket League!, ΦΩΤΟ
25 Οκτ. 2025 18:20
Pelop News

Νεοφώτιστη στη National League 1 η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, είναι ομάδα-οικογένεια, αλλά με λειτουργία, υποδομές και συνθήκες που παραπέμπουν σε Greek Basket League!

Αρκεί μία επίσκεψη σε ένα μόλις παιχνίδι της ή απλώς σε μία καθημερινή έως τις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις της στην Πάτρα στα Κρύα Ιτεών για να το διαπιστώσετε.

Το κλίμα στις κερκίδες φιλικό, μικρά παιδιά με τους γονείς τους, αλλά και…μεγαλύτερα παιδιά που τους αρέσει απλώς το μπάσκετ.

Εγκαταστάσεις «ζεστές» που σέβονται τους θεατές και το περιβάλλον. Το καλοκαίρι υπήρξε ριζική ανακαίνιση των εγκαταστάσεων. Τοποθετήθηκε νέο παρκέ, αντικαταστάθηκε η σκεπή, η ψύξη και η θέρμανση, είναι πλέον σε άλλο επίπεδο, όπως και τα αποδυτήρια και η σύγχρονη αίθουσα με βάρη.

Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου διαθέτει πλέον το δικό της σύγχρονο «μίνι» Αθλητικό Κέντρο! Με δύο γήπεδα, πάρκινγκ για τους θεατές, κυλικείο, κλιματιζόμενος χώρος για να απασχολούνται και να απολαύσουν τον καφέ ή το αναψυκτικό του οι γονείς που πηγαίνουν τα παιδιά στις ακαδημίες του Συλλόγου. Η πιο πρόσφατη προσθήκη τα LED που τοποθετήθηκαν στο κεντρικό γήπεδο και καλύπτουν ακόμη και τις πιο απαιτητικές ανάγκες των διαφημιζόμενων.

Στην εποχή που το μπάσκετ έχει ανάγκη από παραδείγματα η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου (μας) δείχνει τον δρόμο.

ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Ομάδα-οικογένεια της National League 1 με συνθήκες και λειτουργία Greek Basket League!, ΦΩΤΟ ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Ομάδα-οικογένεια της National League 1 με συνθήκες και λειτουργία Greek Basket League!, ΦΩΤΟ ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Ομάδα-οικογένεια της National League 1 με συνθήκες και λειτουργία Greek Basket League!, ΦΩΤΟ ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Ομάδα-οικογένεια της National League 1 με συνθήκες και λειτουργία Greek Basket League!, ΦΩΤΟ ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Ομάδα-οικογένεια της National League 1 με συνθήκες και λειτουργία Greek Basket League!, ΦΩΤΟ ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Ομάδα-οικογένεια της National League 1 με συνθήκες και λειτουργία Greek Basket League!, ΦΩΤΟ ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Ομάδα-οικογένεια της National League 1 με συνθήκες και λειτουργία Greek Basket League!, ΦΩΤΟ ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Ομάδα-οικογένεια της National League 1 με συνθήκες και λειτουργία Greek Basket League!, ΦΩΤΟ  ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Ομάδα-οικογένεια της National League 1 με συνθήκες και λειτουργία Greek Basket League!, ΦΩΤΟ ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Ομάδα-οικογένεια της National League 1 με συνθήκες και λειτουργία Greek Basket League!, ΦΩΤΟ ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Ομάδα-οικογένεια της National League 1 με συνθήκες και λειτουργία Greek Basket League!, ΦΩΤΟ ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Ομάδα-οικογένεια της National League 1 με συνθήκες και λειτουργία Greek Basket League!, ΦΩΤΟ ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Ομάδα-οικογένεια της National League 1 με συνθήκες και λειτουργία Greek Basket League!, ΦΩΤΟ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:37 Δεν πήγαν οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου
20:26 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε κατηγορούμενος με συναλλαγές με τον φερόμενο ως αρχηγό
20:13 Παραιτήθηκε σε μια μέρα ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη, Γιώργος Παπαβασιλείου
20:01 Κορωπί: «Παραλίγο να την σκοτώσει στο ξύλο» – Μαρτυρία για τη φρικτή επίθεση σε βάρος 40χρονης
19:52 Ιεροκλής Μιχαηλίδης: «25 χρονών ρεμάλι δεν είσαι ο καλύτερος γονιός»
19:41 Κρήτη: Νεκρός 29χρονος που έχασε τον έλεγχο της μηχανής του
19:30 Σφραγίζεται το κατάστημα όπου πέθανε η 16χρονη στο Γκάζι
19:25 Ο Απόλλων τη νίκη με τον Εθνικό Λιβαδειάς, αναζητείται για αυτόφωρο ο «φίλαθλος» που διέκοψε το παιχνίδι
19:17 «Με χτυπούσε χωρίς να σταματά»: Τι λέει η αστυνομικός που πάτησε το Panic Button
19:11 Κανελλόπουλος: «Παλέψαμε όσο μπορούσαμε, συνεχίζουμε την δουλειά μας»
19:08 Ρούμπιο: Οι προσπάθειες για την επιστροφή όλων των σορών των ομήρων θα συνεχιστούν
19:00 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Ποιητές και ψήστες
18:52 Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και πλησιάζει τους 28 βαθμούς την Κυριακή
18:47 Με έξτρα αστυνομική δύναμη συνεχίζεται το Απόλλων-Εθνικός Λιβαδειάς
18:41 Ιράν: Πτώχευσε μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες
18:37 Αναμενομένη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ
18:31 Διακοπή στο Απόλλων-Εθνικός Λειβαδιάς! Μπήκε «φίλαθλος» στο παρκέ και μετά το έσκασε!
18:29 Χάρης Δούκας για τη 16χρονη που πέθανε στο Γκάζι: Οφείλουν όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους
18:20 ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Ομάδα-οικογένεια της National League 1 με συνθήκες και λειτουργία Greek Basket League!, ΦΩΤΟ
18:18 Γερμανία: Κατεδαφίστηκαν οι πύργοι πρώην πυρηνικού εργοστασίου ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ