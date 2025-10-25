ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Ομάδα-οικογένεια της National League 1 με συνθήκες και λειτουργία Greek Basket League!, ΦΩΤΟ

Νεοφώτιστη στη National League 1 η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, είναι ομάδα-οικογένεια, αλλά με λειτουργία, υποδομές και συνθήκες που παραπέμπουν σε Greek Basket League!

Αρκεί μία επίσκεψη σε ένα μόλις παιχνίδι της ή απλώς σε μία καθημερινή έως τις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις της στην Πάτρα στα Κρύα Ιτεών για να το διαπιστώσετε.

Το κλίμα στις κερκίδες φιλικό, μικρά παιδιά με τους γονείς τους, αλλά και…μεγαλύτερα παιδιά που τους αρέσει απλώς το μπάσκετ.

Εγκαταστάσεις «ζεστές» που σέβονται τους θεατές και το περιβάλλον. Το καλοκαίρι υπήρξε ριζική ανακαίνιση των εγκαταστάσεων. Τοποθετήθηκε νέο παρκέ, αντικαταστάθηκε η σκεπή, η ψύξη και η θέρμανση, είναι πλέον σε άλλο επίπεδο, όπως και τα αποδυτήρια και η σύγχρονη αίθουσα με βάρη.

Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου διαθέτει πλέον το δικό της σύγχρονο «μίνι» Αθλητικό Κέντρο! Με δύο γήπεδα, πάρκινγκ για τους θεατές, κυλικείο, κλιματιζόμενος χώρος για να απασχολούνται και να απολαύσουν τον καφέ ή το αναψυκτικό του οι γονείς που πηγαίνουν τα παιδιά στις ακαδημίες του Συλλόγου. Η πιο πρόσφατη προσθήκη τα LED που τοποθετήθηκαν στο κεντρικό γήπεδο και καλύπτουν ακόμη και τις πιο απαιτητικές ανάγκες των διαφημιζόμενων.

Στην εποχή που το μπάσκετ έχει ανάγκη από παραδείγματα η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου (μας) δείχνει τον δρόμο.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



