ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0: Έτοιμη για τον τίτλο η Ενωση – Διέλυσε τους Θεσσαλονικείς

Η ΑΕΚ κέρδισε 3-0 τον ΠΑΟΚ στην 2η αγωνιστική των playoffs της Super League και απέκτησε προβάδισμα 8 πόντων από τον δικέφαλο στη μάχη του τίτλου και πλέον περιμένει το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός.

Το αυτογκόλ του Κεντζίορα, η γκολάρα του Κοϊτά και το υπέροχο τελείωμα του Πινέδα έδωσαν στην ΑΕΚ μία θριαμβευτική νίκη, που ουσιαστικά έβγαλε τον ΠΑΟΚ εκτός διεκδίκησης του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Νίκολιτς πήρε αυτό που άξιζε από την αναμέτρηση, καθώς μετά το πρώτο 10λεπτο είχε τον απόλυτο έλεγχο και δεν άφησε τους Θεσσαλονικείς να παίξουν το παιχνίδι τους στην Allwyn Arena

Ο αγώνας

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και έχασε μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ για την ομάδα του Νίκολιτς. Ο Μεξικανός πήρε την μπάλα από κακή απομάκρυνση του Σάντσες, όμως νικήθηκε από τον Τσιφτσή.

Ο ΠΑΟΚ στα πρώτα 15′ είχε τον έλεγχο του αγώνα και την κατοχή της μπάλας, χάνοντας και μία ευκαιρία με τον Χατσίδη. Το σουτ του Έλληνα μεσοεπιθετικού πέρασε αρκετά μακριά από την εστία της Ένωσης.

Από εκεί και έπειτα το πρώτο ημίχρονο ήταν κιτρινόμαυρο. Στο 19′ ο Τσιφτσής έκανε μεγάλη διπλή επέμβαση, αφού αρχικά απομάκρυνε με αστάθεια σουτ του Ζίνι από πλάγια θέση και στην επαναφορά ο Βάργκα προσπάθησε να σκοράρει, αλλά ο Έλληνας πορτιέρε έκανε απίθανη επέμβαση με το κεφάλι.

Η ΑΕΚ στο 36′ εκμεταλλεύτηκε την υπεροχή της και άνοιξε το σκορ με αυτογκόλ του Τόμας Κεντζιόρα. Ο Περέιρα έκανε τη σέντρα και ο Πολωνός κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ σε προσπάθεια να απομακρύνει έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Η ομάδα του Νίκολιτς βρήκε ξανά δίχτυα στο 45′, όμως ο Ζίνι έκανε φάουλ στον Τσιφτσή, που έστειλε την μπάλα στην εστία, μέσα στη μικρή περιοχή με τον Μανθάνο να σφυρίζει αμέσως την παράβαση.

Η ΑΕΚ έχασε αδιανόητη ευκαιρία στο 63′. Ο Βάργκα έδωσε στον Ζίνι, αυτός νικήθηκε στο τετ α τετ από τον Τσιφτσή. Ο Περέιρα πήρε το ριμπάουντ και έσπασε την μπάλα στον επιθετικό της Ένωσης, ο οποίος έκανε κακό κοντρόλ και έχασε την ευκαιρία.

Η ΑΕΚ στο 73′ έκανε το 2-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια με τον Κοϊτά να κάνει τρομερό σλάλομ και να περνάει σαν σταματημένο τον Καμαρά, που δεν αντέδρασε στη φάση. Το σουτ του Μαυριτανό εξτρέμ νίκησε τον ανήμπορο να αντιδράσει Τσιφτσή.

Από εκεί και έπειτα ο ΠΑΟΚ «παρέλυσε» και έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο. Ο Πινέδα έκλεψε την μπάλα στο 80′ και με υπέροχο σκάψιμο νίκησε τον Έλληνα τερματοφύλακα για να κάνει το 3-0 και να βάλει «φωτιά» στις κερκίδες της Allwyn Arena.

Ο ΠΑΟΚ έκανε την καλύτερή του ευκαιρία στο 84′ που ο Καμαρά πήρε την κεφαλιά μέσα στη μικρή περιοχή για να τραντάξει το οριζόντιο δοκάρι του Στρακόσα.

