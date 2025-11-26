Αυχένας και ημικρανίες: Αναγνωρίζετε, μήπως, δικά σας συμπτώματα; ΒΙΝΤΕΟ

Ο γνωστός και καταξιωμένος Manual Therapist – Φυσικοθεραπευτής, Παναγιώτης Κρίθης, ετοίμασε για εσάς ένα πολύ παραστατικό βίντεο, που θα λύσει όλες τις απορίες σας.

Αυχένας και ημικρανίες: Αναγνωρίζετε, μήπως, δικά σας συμπτώματα; ΒΙΝΤΕΟ
26 Νοέ. 2025 19:50
Pelop News

Αυχένας και ημικρανίες… Συχνά-πυκνά, αυτά τα δύο πάνε πακέτο. Υπάρχει, σε πολλές περιπτώσεις, μια στενή αλληλουχία μεταξύ τους. Μέρα με τη μέρα αυξάνεται ο αριθμός των «θυμάτων», που παραπονιούνται για έντονους πόνους, για μειωμένη συγκέντρωση, για ανικανότητα να λειτουργήσουν…

Ο γνωστός και καταξιωμένος Manual Therapist – Φυσικοθεραπευτής, Παναγιώτης Κρίθης, ετοίμασε για εσάς ένα πολύ παραστατικό και αποκαλυπτικό βίντεο.

Δείτε το προσεκτικά και τσεκάρετε: μήπως αναγνωρίζετε δικά σας συμπτώματα; Μήπως βλέπετε σημεία που σας θυμίζουν το πρόβλημά σας;

 

physio_krithis_official

tiktok.com/@physio_krithis

Panagiotis Krithis fb

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:08 Λειψυδρία: Κόκκινος συναγερμός για την Αθήνα την Παρασκευή, μεγάλο πρόβλημα για Πάτμο και Λέρο!
19:59 «Μπήκα στη Ναζαρέτ, ένιωθα περίπου μισός και πεθαμένος» βγήκε από την εντατική ο Χοτοκουρίδης, το μήνυμα του!
19:50 Αυχένας και ημικρανίες: Αναγνωρίζετε, μήπως, δικά σας συμπτώματα; ΒΙΝΤΕΟ
19:47 Χονγκ Κονγκ: 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι μετά την φωτιά στους ουρανοξύστες
19:36 «Ήρθε η στιγμή που έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για όλα τα άσχημα πράγματα», ο Ομπράντοβιτς επισημοποίησε το διαζύγιο με την Παρτίζαν
19:25 Βία και απειλές στον Βόλο, «ζωντάνεψε» πάλι το δράμα της 16χρονης που μαρτύρησε στα χέρια των γονιών της
19:24 Ανδρέας Κατσανιώτης : Η δωρεά της νέας μονάδας ημερήσιας νοσηλείας  «Ν. Κούρκουλος» είναι μία υπόσχεση ζωής που οφείλει να γίνει πράξη
19:13 «Η εξομολόγηση είναι κάτι απόρρητο. Είμαι κάθετος και αντίθετος με αυτό που έκανε» αποκαλυπτικός ο πνευματικός της Δασκάλας στο Λουτράκι
19:03 «Τι θέλεις να με σκοτώσεις; Πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω…», σοκαριστικό ηχητικό ντοκουμέντο από τη δολοφονία της 75χρονης
19:00 Ημερίδα για την κρουαζιέρα στην Πάτρα: Υποδομές, συνέργειες και ο ρόλος της αγοράς
18:51 Μόσχα: H διαρροή της ηχογραφημένης τηλεφωνικής συνομιλίας Γουίτκοφ-Ουσακόφ ισοδυναμεί με υβριδικό πόλεμο
18:40 «Για ποιο λόγο εξερράγη η χειροβομβίδα και για ποιο λόγο ένας νεοσύλλεκτος κλήθηκε να διαχειριστεί το υλικό αυτό», πώς χάθηκε το παλικάρι στη Ρόδο;
18:29 ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Στο ντέρμπι με το Παγκράτι ο κόσμος πρέπει να παίξει και πάλι τον δικό του ρόλο!
18:21 Πέθανε σε συναυλία ο Αλβανός τραγουδιστής Shpat Kasapi ΒΙΝΤΕΟ
18:08 «Είσαι Χίτλερ, είσαι αρχιψεύταρος», «Επιτέλους ανάγωγη, σταμάτα», μεγάλος χαμός στη Βουλή με Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου
18:00 Τραβούν χειρόφρενο και τα ταξί της Πάτρας – Πότε θα απεργήσουν
17:51 Μέλισσα τσίμπησε 50χρονο οδηγό και πέθανε!
17:41 Ο καιρός αγριεύει περισσότερο! Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Δυτική Ελλάδα και όλη τη χώρα
17:28 «Με κατήγγειλαν γιατί τους έπιασα να κλέβουν» ισχυρίζεται ο ιερέας που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση 5 ανήλικων αγοριών
17:21 Παραιτήθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ