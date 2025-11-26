Αυχένας και ημικρανίες: Αναγνωρίζετε, μήπως, δικά σας συμπτώματα; ΒΙΝΤΕΟ
Ο γνωστός και καταξιωμένος Manual Therapist – Φυσικοθεραπευτής, Παναγιώτης Κρίθης, ετοίμασε για εσάς ένα πολύ παραστατικό βίντεο, που θα λύσει όλες τις απορίες σας.
Αυχένας και ημικρανίες… Συχνά-πυκνά, αυτά τα δύο πάνε πακέτο. Υπάρχει, σε πολλές περιπτώσεις, μια στενή αλληλουχία μεταξύ τους. Μέρα με τη μέρα αυξάνεται ο αριθμός των «θυμάτων», που παραπονιούνται για έντονους πόνους, για μειωμένη συγκέντρωση, για ανικανότητα να λειτουργήσουν…
Ο γνωστός και καταξιωμένος Manual Therapist – Φυσικοθεραπευτής, Παναγιώτης Κρίθης, ετοίμασε για εσάς ένα πολύ παραστατικό και αποκαλυπτικό βίντεο.
Δείτε το προσεκτικά και τσεκάρετε: μήπως αναγνωρίζετε δικά σας συμπτώματα; Μήπως βλέπετε σημεία που σας θυμίζουν το πρόβλημά σας;
physio_krithis_official
tiktok.com/@physio_krithis
Panagiotis Krithis fb
