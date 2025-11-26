Αυχένας και ημικρανίες: Αναγνωρίζετε, μήπως, δικά σας συμπτώματα; ΒΙΝΤΕΟ

Αυχένας και ημικρανίες… Συχνά-πυκνά, αυτά τα δύο πάνε πακέτο. Υπάρχει, σε πολλές περιπτώσεις, μια στενή αλληλουχία μεταξύ τους. Μέρα με τη μέρα αυξάνεται ο αριθμός των «θυμάτων», που παραπονιούνται για έντονους πόνους, για μειωμένη συγκέντρωση, για ανικανότητα να λειτουργήσουν…

Ο γνωστός και καταξιωμένος Manual Therapist – Φυσικοθεραπευτής, Παναγιώτης Κρίθης, ετοίμασε για εσάς ένα πολύ παραστατικό και αποκαλυπτικό βίντεο.

Δείτε το προσεκτικά και τσεκάρετε: μήπως αναγνωρίζετε δικά σας συμπτώματα; Μήπως βλέπετε σημεία που σας θυμίζουν το πρόβλημά σας;

physio_krithis_official

tiktok.com/@physio_krithis

Panagiotis Krithis fb

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



