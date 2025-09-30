Αφέθηκε ελεύθερος ο αστυνομικός Βαγγέλης Μπαταρλής – Η υπόθεση που προκάλεσε αντιδράσεις

Το πρωί της Τρίτης, 30 Σεπτεμβρίου 2025, αφέθηκε ελεύθερος ο αστυνομικός Βαγγέλης Μπαταρλής σύμφωνα με το newsbomb, ο οποίος είχε απασχολήσει την επικαιρότητα μετά τη σύλληψή του για υπόθεση ναρκωτικών, ενώ είχε αποκτήσει φήμη μέσω της πλατφόρμας TikTok.

Ο 33χρονος είχε συλληφθεί στις αρχές Αυγούστου, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν 153 γραμμάρια κοκαΐνης, αναβολικά σκευάσματα, φυσίγγια και ζυγαριές ακριβείας. Ανάμεσα στα κατασχεθέντα ήταν και η υπηρεσιακή του ταυτότητα, την οποία ο ίδιος ισχυριζόταν ότι είχε χάσει. Λίγο πριν τη σύλληψη, είχε αποχωρήσει από την Ελληνική Αστυνομία, ενώ οι Εσωτερικές Υποθέσεις είχαν ξεκινήσει έρευνα εναντίον του έπειτα από καταγγελίες.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς ο Μπαταρλής είχε αποκτήσει δημοφιλία μέσα από TikTok, κυρίως λόγω των φιλανθρωπικών του δράσεων και της βράβευσής του για την προσφορά του στην προστασία κακοποιημένων γυναικών και παιδιών.

Επιπλέον, ήταν γνωστός για τις δημόσιες κριτικές του απέναντι σε συναδέλφους του, σχολιάζοντας τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων τους. Η υπόθεση του Βαγγέλη Μπαταρλή συνεχίζει να προκαλεί ενδιαφέρον λόγω της δημόσιας εικόνας και της δραστηριότητάς του στα social media.

