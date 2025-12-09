Αffidea neuraCare: Η Πρώτη F-18 FDOPA PET/CT στην Ελλάδα Εισάγει μια Νέα Εποχή στη Νευροαπεικόνιση

Παρουσιάστηκε από την κα Σοφία Χατζηιωάννου στην πρώτη Συνέντευξη Τύπου του Affidea neuraCare Athens

Αffidea neuraCare: Η Πρώτη F-18 FDOPA PET/CT στην Ελλάδα Εισάγει μια Νέα Εποχή στη Νευροαπεικόνιση
09 Δεκ. 2025 13:50
Pelop News

Μια σημαντική ιατρική καινοτομία παρουσιάστηκε πρόσφατα σε συντάκτες υγείας από την Επικεφαλής Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του Affidea neuraCare Athens κα Σοφία Χατζηιωάννου στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης Συνέντευξης Τύπου στο Affidea neuraCare Athens, όπου εκπρόσωποι των ΜΜΕ είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα κορυφαία ονόματα της Νευρολογίας που στελεχώνουν το εγχείρημα της Affidea, και να ενημερωθούν για μια εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα στη διάγνωση νευρολογικών παθήσεων.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στο Affidea neuraCare μοριακή απεικόνιση εγκεφάλου με το ραδιοφάρμακο 18F-φλουρο-L-διυδροξυ-φαινυλαλανίνη (F-18 FDOPA), αξιοποιώντας την πλέον προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία PET/CT. Η νέα αυτή εξέταση υψηλής εξειδίκευσης επιτρέπει την ακριβή απεικόνιση της σύνθεσης ντοπαμίνης στον εγκέφαλο και παρέχει κρίσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία των προσυναπτικών ντοπανινεργικών νευρώνων.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά πολύτιμο διαγνωστικό εργαλείο στη διερεύνηση Παρκινσονικών συνδρόμων, προσφέροντας επίπεδα ακρίβειας και αξιοπιστίας που έως σήμερα δεν ήταν διαθέσιμα στη χώρα. Η δυνατότητα πραγματοποίησης της εξέτασης F-18 FDOPA PET/CT στην Ελλάδα σηματοδοτεί την εισαγωγή μιας πρωτοποριακής και σπάνιας τεχνολογίας μοριακής απεικόνισης, η οποία επιτρέπει:

 

  • Ταχύτερη και πιο αξιόπιστη εξέταση
  • Μειωμένη έκθεση σε ακτινοβολία, χάρη στη χρήση PET/CT τελευταίας ψηφιακής γενιάς
  • Βέλτιστο σχεδιασμό θεραπευτικής στρατηγικής, με ουσιαστική συμβολή στη λήψη κλινικών αποφάσεων από τους θεράποντες ιατρούς

 

Η νέα αυτή δυνατότητα συνιστά ένα ακόμη καθοριστικό βήμα προς μια πιο εξατομικευμένη, σύγχρονη και υψηλής ποιότητας ιατρική φροντίδα, αντανακλώντας το όραμα του Affidea neuraCare για την εισαγωγή καινοτόμων διαγνωστικών λύσεων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών και της καθημερινότητάς τους.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ο πρώτος της σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ εξαπολύει νέα επίθεση εναντίον της και την κατηγορεί για απιστία!
23:39 Ορισμός από την UEFA για τον Τάσο Παπαπέτρου
23:23 Ποιος είναι ο απροσδόκητος παράγοντας που φέρνει νωρίτερα την εμμηνόπαυση;
22:56 Πατρών-Πύργου: Αποκατάσταση της κυκλοφορίας
22:47 Δημάτος: Η νίκη του Ολυμπιακού στην Αστάνα αποκτά τεράστια σημασία
22:45 Δήμος Σουλίου: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται
22:35 Αυστρία: Απολύθηκε γιατρός επειδή είπε ότι η μόνη θεραπεία για παχύσαρκο είναι το Άουσβιτς!
22:31 «Έχω μελανιές από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια», λέει ο οδηγός του λεωφορείου, που καταγγέλλει ξυλοδαρμό
22:25 Η μεγάλη κλήρωση του τζόκερ
22:15 Η κλήρωση Eurojackpot που μοιράζει 10 εκατομμύρια ευρώ!
22:11 Βενεζουέλα: Θρίλερ με τη Μασάδο λίγο πριν την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται
22:03 Ζελένσκι: «Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες»
21:52 Στην Ινδία παιδί «θαύμα» τριών χρονών γίνεται ο νεότερος σκακιστής που κατατάσσεται ποτέ από τη FIDE, ΒΙΝΤΕΟ
21:43 ΕΛΑΣ: Παραδόθηκε ο ένας από τους δράστες που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
21:32 Η απάντηση της Αθήνας στον Φιντάν: Η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
21:21 Σπ. Αντωνόπουλος: «Ο κόσμος να αναγνωρίσει την προσπάθεια των παιδιών»
21:11 Γκιλφόιλ: «Απίστευτη δύναμη η Ελλάδα στην παγκόσμια ναυτιλία»
21:01 Ο Λανουά το έκανε και πάλι! Δεν σχολίασε φάσεις που φωνάζει ο Άρης, ΒΙΝΤΕΟ
20:52 FT: Ο Τραμπ έδωσε διορία στον Ζελένσκι για να απαντήσει για το σχέδιο
20:41 Η δημοσκόπηση της Prorata: Ο κόσμος «μιλά» για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ