Αφγανιστάν: Έκρηξη σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της Καμπούλ – Δεκάδες νεκροί ΝΕΟΤΕΡΑ – ΒΙΝΤΕΟ

Νεότερη ενημέρωση: Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 27 τραυματίστηκαν από την επίθεση καμικάζι που πραγματοποιήθηκε εναντίον ενός εκπαιδευτικού οργανισμού στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την ώρα που έφθαναν εκεί σπουδαστές.

«Οι σπουδαστές ετοιμάζονταν για ένα διαγώνισμα όταν ένας καμικάζι ανατινάχθηκε μέσα σ’ αυτό το εκπαιδευτικό κέντρο. Δυστυχώς 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 27 άλλοι τραυματίσθηκαν», δήλωσε ο Χαλίντ Ζαντράν, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Αφγανιστάν.

Αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης είπε επίσης πως ένας καμικάζι πυροδότησε τα εκρηκτικά του μέσα σε ένα εκπαιδευτικό κέντρο.

Πολλοί από τους κατοίκους της δυτικής περιοχής της Καμπούλ, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, είναι Χαζάρα, μια εθνοτική μειονότητα που είχε γίνει στόχος προηγούμενων επιθέσεων οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί και από το Ισλαμικό Κράτος, μεταξύ άλλων.

Έφηβοι σπουδαστές ήταν μεταξύ των 24 ανθρώπων που είχαν σκοτωθεί σε επίθεση το 2020 σε εκπαιδευτικό κέντρο στη δυτική Καμπούλ, την ευθύνη για την οποία είχε αναλάβει το Ισλαμικό Κράτος.

Πρώτη ενημέρωση: Σοκάρουν τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την έκρηξη που έγινε σήμερα το πρωί στο εκπαιδευτικό ίδρυμα Kaaj, στη συνοικία Νταστ-ι-Μπαρσί στην Καμπούλ του Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν αφγανικά μέσα ενημέρωσης και έκανε γνωστό εκπρόσωπος της Αστυνομίας υπάρχουν δεκάδες θύματα. «Έγινε έκρηξη μέσα στο ίδρυμα, υπάρχουν νεκροί» είπε σύμφωνα με το Reuters ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας στην Καμπούλ, Khalid Zadran.

Aftermath of today’s explosion in Barchi of #Kabul in the absence of media. Taliban are censoring the media to not broadcast such incidents “give me your phone! you shouldn’t take video” a Talib says to the one who recording the video.

September 30, 2022