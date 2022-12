Αφγανιστάν: Σκοτώθηκαν 19 άνθρωποι από ανατροπή βυτιοφόρου μέσα σε σήραγγα

Έχασαν τη ζωή τους δεκαεννέα άνθρωποι και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν, ύστερα από την ανατροπή ενός βυτιοφόρου, το οποίο έπιασε φωτιά μέσα σε μια σήραγγα στο πέρασμα Σαλάνγκ στο ανατολικό Αφγανιστάν, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι των Ταλιμπάν.

At least 9 killed and over 30 wounded in the fire at a tunnel in the Salang Pass, #Afghanistan pic.twitter.com/RTvUCeMVrT

Σύμφωνα με έναν επαρχιακό αξιωματούχο αρμόδιο για θέματα υγείας, τον Αμπντουλάχ Αφγαν Μαλ, «πολλές γυναίκες και παιδιά που υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα» συγκαταλέγονται στους νεκρούς.

Το βράδυ του Σαββάτου, «ένα βυτιοφόρο ανατράπηκε και έπιασε φωτιά μέσα στη σήραγγα Σαλάνγκ, και η φωτιά απλώθηκε σε πολλά άλλα οχήματα», δήλωσε ο Χαμιντουλάχ Μισμπάζ, εκπρόσωπος του υπουργείου Δημοσίων Έργων, προσθέτοντας ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

AN oil tanker overturned and caught fire in a tunnel killing at least 63 people, including children, and injuring dozens.

Horror images show the burnt out remains of vehicles in the Salang tunnel in Afghanistan and smoke billowing out of the entrance. pic.twitter.com/iGqrzZZUXN

