Αφρική: Πραγματικά έχει αρχίσει να διαχωρίζεται στα δύο!

Πότε υπολογίζεται ότι θα προκύψει μια νέα Ήπειρος

30 Απρ. 2026 23:37
Pelop News

Είναι αλήθεια ότι η αφρικανική ήπειρος βρίσκεται σε μια αργή αλλά σταθερή διαδικασία μεταμόρφωσης, καθώς το ρήγμα Turkana, το οποίο εκτείνεται σε 500 χιλιόμετρα μεταξύ Κένυας και Αιθιοπίας, αποκαλύπτει ότι ο διαχωρισμός της μπορεί να συμβεί νωρίτερα από ό,τι υπέθεταν οι επιστήμονες μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications, ο φλοιός της Γης σε αυτή τη συγκεκριμένη ζώνη είναι εξαιρετικά λεπτός, γεγονός που υποδεικνύει ότι η διαδικασία της ρηγμάτωσης έχει προχωρήσει σε κρίσιμο στάδιο.

Η ερευνητική ομάδα, χρησιμοποιώντας τεχνικές σεισμικής αντανάκλασης υψηλής ανάλυσης, διαπίστωσε ότι το πάχος του φλοιού στο κέντρο του ρήγματος περιορίζεται μόλις στα 13 χιλιόμετρα. Συγκριτικά, σε γειτονικές περιοχές το πάχος ξεπερνά τα 35 χιλιόμετρα, γεγονός που αποδεικνύει ότι η περιοχή υφίσταται έντονη «συρρίκνωση» και αποδυνάμωση. Όπως ανακοινώθηκε από τον επικεφαλής της μελέτης, Christian Rowan, η ανακάλυψη αυτή ανατρέπει τις παραδοσιακές αντιλήψεις για τον τρόπο με τον οποίο οι ήπειροι αποχωρίζονται, αναδεικνύοντας ότι το ρήγμα Turkana είναι πολύ πιο ενεργό από ό,τι είχε υπολογιστεί.

Την ίδια ώρα, η ανάλυση της ομάδας υπέδειξε την ύπαρξη πρόδρομων ρηγματογενών δράσεων που είχαν ήδη αποδυναμώσει το υπέδαφος κατά το παρελθόν. Παρόλο που ο διαχωρισμός της Αφρικής σε δύο τμήματα και η δημιουργία ενός νέου ωκεανού φαντάζουν ως σενάριο άμεσης καταστροφής, η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Η διαδικασία ξεκίνησε πριν από 45 εκατομμύρια χρόνια και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι θα απαιτηθούν ακόμη αρκετά εκατομμύρια χρόνια για να ολοκληρωθεί ο πλήρης διαχωρισμός των εδαφών. Πρόκειται για ένα χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί σε μια στιγμή για τους γεωλογικούς χρόνους του πλανήτη μας, επιτρέποντας στην Αφρική να παραμείνει ενιαία για το άμεσο μέλλον.

