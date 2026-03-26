Αυστραλία: «Μπλόκο» έξι μηνών στους επισκέπτες από το Ιράν
26 Μαρ. 2026 9:19
Pelop News

Την προσωρινή απαγόρευση εισόδου για Ιρανούς υπηκόους για τους επόμενους έξι μήνες ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της Αυστραλίας. Η απόφαση ελήφθη εν μέσω της γενικευμένης σύρραξης στη Μέση Ανατολή, με την αυστραλιανή κυβέρνηση να εκφράζει φόβους για το ενδεχόμενο οι επισκέπτες να αρνηθούν να αποχωρήσουν από τη χώρα μετά τη λήξη της βίζας τους, λόγω των συνθηκών στην πατρίδα τους.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Τόνι Μπερκ, ήταν ξεκάθαρος στις δηλώσεις του, τονίζοντας ότι η απόφαση για μόνιμη παραμονή στην Αυστραλία πρέπει να είναι αποτέλεσμα ώριμης κυβερνητικής σκέψης και όχι «τυχαία συνέπεια» μιας τουριστικής βίζας που εκδόθηκε πριν από τον πόλεμο.

Οι βασικές πτυχές της απόφασης:

  • Διάρκεια: Η απαγόρευση θα ισχύσει για τουλάχιστον 6 μήνες.

  • Εξαιρέσεις: Θα εξετάζονται περιπτώσεις κατά μόνας (case-by-case), με προτεραιότητα σε γονείς Αυστραλών πολιτών.

  • Πληθυσμιακά στοιχεία: Στην Αυστραλία ζουν πάνω από 85.000 μόνιμοι κάτοικοι γεννημένοι στο Ιράν, κυρίως στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ