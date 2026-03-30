Αυστραλία: «Ψαλίδι» στον φόρο καυσίμων για τρεις μήνες – Παρέμβαση λόγω εκτίναξης τιμών

Σε σημαντική παρέμβαση για τη στήριξη των πολιτών προχωρά η Αυστραλία, μειώνοντας στο μισό τον φόρο στα καύσιμα για διάστημα τριών μηνών, εν μέσω έντονης ανόδου των τιμών.

Την ανακοίνωση έκανε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει άμεση ανακούφιση των οδηγών που βρίσκονται υπό αυξανόμενη οικονομική πίεση.

«Μειώνουμε το κόστος των καυσίμων σήμερα, γιατί κατανοούμε ότι οι Αυστραλοί βρίσκονται υπό έντονη πίεση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο μισό ο φόρος – Κόστος 1,75 δισ. δολάρια

Ο φόρος καυσίμων, που σήμερα ανέρχεται σε 52 σεντς ανά λίτρο, θα περιοριστεί προσωρινά στο μισό. Το μέτρο εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό κατά περίπου 1,75 δισ. δολάρια Αυστραλίας.

Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο όπου οι τιμές καταγράφουν έντονες αυξήσεις. Ενδεικτικά, στη Νέα Νότια Ουαλία η μέση τιμή της βενζίνης αυξήθηκε από 1,82 σε 2,48 δολάρια Αυστραλίας ανά λίτρο μέσα σε λίγες εβδομάδες, ενώ το ντίζελ άγγιξε τα 3 δολάρια.

Προβλήματα εφοδιασμού και εκκλήσεις για περιορισμό κατανάλωσης

Η κυβέρνηση επιχειρεί παράλληλα να καθησυχάσει την αγορά, υπογραμμίζοντας ότι οι εισαγωγές καυσίμων συνεχίζονται κανονικά.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές παρατηρούνται ελλείψεις, οι οποίες αποδίδονται κυρίως σε φαινόμενα πανικού και δυσλειτουργίες στη διανομή.

Στη Βικτόρια και την Τασμανία ανακοινώθηκαν δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε μια προσπάθεια να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων.

«Όσο λιγότερο καύσιμο καταναλώνουμε στα αστικά κέντρα, τόσο περισσότερο μπορούμε να κατευθύνουμε προς τις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πίεση», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Προειδοποιήσεις για ελλείψεις και νέα μέτρα

Στη Νέα Νότια Ουαλία, ο πρωθυπουργός της πολιτείας Κρις Μινς προειδοποίησε ότι δεκάδες πρατήρια έχουν ήδη ξεμείνει από καύσιμα, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη στήριξης των αγροτικών περιοχών.

«Αν η κατάσταση επιδεινωθεί, θα λάβουμε πρόσθετα μέτρα», σημείωσε.

Παράλληλα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατέθεσε νομοσχέδιο που επιτρέπει την εγγύηση αγορών μεγάλων φορτίων καυσίμων, ενισχύοντας την επάρκεια στην εγχώρια αγορά.

Οριακά τα αποθέματα

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τα αποθέματα καυσίμων της χώρας παραμένουν σε οριακά επίπεδα:

περίπου 39 ημέρες για τη βενζίνη

περίπου 30 ημέρες για το ντίζελ

Επίπεδα που θεωρούνται ευαίσθητα σε περιόδους έντονης αστάθειας, ενισχύοντας την ανάγκη για άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις.

Στόχος η σταθεροποίηση της αγοράς

Η προσωρινή μείωση του φόρου στα καύσιμα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλέγματος μέτρων που στοχεύουν στη σταθεροποίηση της αγοράς και την αποφυγή περαιτέρω αναταράξεων.

Με την πίεση να παραμένει υψηλή, η αυστραλιανή κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, εφόσον η κατάσταση δεν αποκλιμακωθεί το επόμενο διάστημα.

