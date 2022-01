Αυστραλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας με 50,7 βαθμούς Κελσίου

Η Αυστραλία κατέγραψε την πιο ζεστή ημέρα στην ιστορία της καθώς μια απομακρυσμένη παραλιακή πόλη έφτασε τους 50,7 βαθμούς Κελσίου σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ.

Ο λόγος για την πόλη Όνσλοου της δυτικής Αυστραλίας που σήμερα έσπασε ένα ρεκόρ που κατείχε από το 1962 μια περιοχή στα νότια της χώρας. Μάλιστα, τόσο το Όνσλοου όσο και οι γύρω περιοχές ενδεχομένως ξεπεράσουν ακόμα και το νέο ρεκόρ καθώς αναμένεται ελαφρά αύξηση της θερμοκρασίας αύριο.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η μέση θερμοκρασία στο Όνσλοου για αυτή την εποχή του χρόνου ανέρχεται πολύ χαμηλότερα, δηλαδή σε 36,5 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ, δύο ακόμη πόλεις στην ευρύτερη περιοχή κατέγραψαν νωρίτερα θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 50 βαθμούς.

Το κύμα καύσωνα έρχεται λίγες μέρες μετά από μια έκθεση από το δορυφορικό σύστημα της ΕΕ που επιβεβαίωσε ότι τα τελευταία επτά χρόνια ήταν τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ στον κόσμο. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες γίνονται όλο και πιο συχνές σε πολλά σημεία του πλανήτη λόγω της κλιματικής κρίσης.

NEW Western Australian maximum temperature record and equal National temperature record*! Onslow reached an unprecedented – 50.7°C which is a WA record and equals Australia's hottest day set 62 years ago in Oodnadatta SA. *Data not official until quality controlled. pic.twitter.com/VfAg0SPuez

— Bureau of Meteorology, Western Australia (@BOM_WA) January 13, 2022