Αυτά είναι τα 50 καλύτερα φαγητά του 2022 – Σε ποια θέση βρίσκονται τα ελληνικά παϊδάκια

Η ελληνική κουζίνα πάντα έχει μία θέση ανάμεσα στις αγαπημένες γευστικές επιλογές σε όλο τον κόσμο και έτσι, ελληνικό φαγητό βρίσκεται και στα καλύτερα 50 φαγητά της χρονιάς.

Συγκεκριμένα, το TasteAtlas, το site που ασχολείται με φαγητά από όλο τον κόσμο, δημοσίευσε την λίστα με το top 50 του 2022 και όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, τα ελληνικά πιάτα δεν θα μπορούσαν να λείπουν. Συνολικά σε αυτή, υπάρχουν τέσσερα ελληνικά πιάτα.

Τα αρνίσια παϊδάκια βρίσκονται στην υψηλότερη θέση και συγκεκριμένα την 15η, με 4.69.

Ακολουθεί ο γύρος στην 31η με 4.63, το γιουβέτσι στην 36η με 4.62 και ο μπακαλιάρος στην 41η με 4.60.

Μάλιστα, επειδή υπήρξαν κάποιες ενστάσεις για τα φαγητά αυτά, αλλά και την τελική κατάταξη τους, το TasteAtlas έκανε τις παρακάτω αναρτήσεις στο Twitter εξηγώντας πως λειτουργεί το σύστημα.

Ξεκαθάρισε πως κάποιες ψήφοι δεν αναγνωρίζονται από το σύστημα, όταν είναι εθνικές. Πότε γίνεται αυτό; Όταν για παράδειγμα ένας Έλληνας δίνει υψηλή βαθμολογικό στα πιάτα της χώρας του και χαμηλή σε αυτή της γειτονικής Τουρκίας.

What’s your favorite dish in the world?

— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 23, 2022