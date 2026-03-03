Αυτά είναι τα ζώδια που θα επηρεαστούν λιγότερο από την Πανσέληνο και την Ολική Σεληνιακή Έκλειψη

Με την «πύλη των εκλείψεων» να έχει ανοίξει ήδη από τα μέσα Φεβρουαρίου, φέρνοντας καταιγιστικές αλλαγές, αποκαλύψεις και plot twists που κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει, από τις 3 Μαρτίου η ένταση κορυφώνεται με την ολική σεληνιακή έκλειψη και Πανσέληνο στην Παρθένο.

Η Πανσέληνος πραγματοποιείται στο μεταβλητό ζώδιο της Παρθένου, απέναντι από μια ισχυρή συγκέντρωση πλανητών στους Ιχθύς. Από τη μία πλευρά, έντονο συναίσθημα και διαίσθηση, από την άλλη, ανάγκη για τάξη, απλοποίηση και καθαρότητα.

Αυτή η έκλειψη λειτουργεί σαν ένα μεγάλο ενεργειακό declutter. Ιστορίες που λέμε στον εαυτό μας, συναισθηματικά δεσίματα, περισπασμοί και μοτίβα που μας κρατούν πίσω, έρχονται στην επιφάνεια για να καθαριστούν. Μπορεί να υπάρξει αναστάτωση, όμως υπάρχει και μια πολύ θετική όψη: ο Δίας σχηματίζει ευνοϊκή γωνία με τα φώτα, προσφέροντας προστασία και αισιοδοξία. Ακόμη κι αν χρειαστεί να κλείσουν κεφάλαια, η εξέλιξη οδηγεί σε κάτι καλύτερο.

Δεν θα βιώσουν, όμως, όλοι την ίδια ένταση. Δύο ζώδια φαίνεται πως θα περάσουν αυτή την περίοδο πιο ομαλά.

Ζυγός

Για εσάς, η έκλειψη ενεργοποιεί τον πιο εσωτερικό και ήσυχο τομέα του χάρτη σας. Αυτό σημαίνει λιγότερο εξωτερικό δράμα και περισσότερη ανάγκη για ξεκούραση. Αν νιώθετε εξάντληση ακούστε το σώμα σας. Με τον Ερμή ανάδρομο να δημιουργεί μικρές καθυστερήσεις και ανατροπές στο πρόγραμμα, το σύμπαν σάς στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα: επιβραδύνετε. Δεν χρειάζεται να αποδείξετε τίποτα σε κανέναν. Η υπερκόπωση δεν είναι παράσημο. Αντίθετα, είναι η κατάλληλη στιγμή για παύση, αποφόρτιση και επανασύνδεση με τον εαυτό σας.

Υδροχόος

Αν αισθάνεστε πιο ευάλωτοι από το συνηθισμένο, η έκλειψη φωτίζει ακριβώς αυτό: τα «συναισθηματικά σκονάκια» που έχουν συσσωρευτεί. Μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια φόβοι, παλιές προσκολλήσεις ή καταστάσεις που αποφεύγατε να αντιμετωπίσετε. Το θετικό; Τώρα μπορείτε να τακτοποιήσετε ό,τι σας βαραίνει. Είναι ιδανική περίοδος για να θέσετε ξανά τα όριά σας, να αποδεσμευτείτε από σχέσεις ή μοτίβα που δεν σας εκφράζουν πια και να κάνετε χώρο για κάτι πιο αυθεντικό. Η διαδικασία μπορεί να είναι λιγάκι απαιτητική, αλλά είναι και λυτρωτική.

