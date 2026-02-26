Αυτά είναι τα ζώδια που θα νιώσουν περισσότερο την ένταση στην εκπνοή του Φεβρουαρίου

Από τον Κριό στον Καρκίνο και από εκεί στον Ζυγό

26 Φεβ. 2026 23:21
Pelop News

Ο Φεβρουάριος είναι ο τελευταίος μήνας του χειμώνα και φέρνει έντονες αστρολογικές δονήσεις και ορισμένα ζώδια φαίνεται να μπαίνουν στο μάτι του κυκλώνα. Η ενέργεια είναι έντονη, οι αλλαγές αναπόφευκτες και η ηρεμία μοιάζει μακρινός στόχος.

Από τα μέσα του Φεβρουαρίου, οι μέρες μοιάζουν φορτισμένες. Στις 20 Φεβρουαρίου, Κρόνος και Ποσειδώνας συναντήθηκαν στον Κριό, σε μία σύνοδο που επαναλαμβάνεται έπειτα από 36 χρόνια. Σε συλλογικό επίπεδο, τα παλιά συστήματα δοκιμάζονται, ενώ σε προσωπικό επίπεδο, περιορισμοί και φόβοι που μας κρατούσαν πίσω καταρρέουν. Παρά την ένταση, ανοίγει ο δρόμος για κάτι νέο και ουσιαστικό.

Από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 20 Μαρτίου, ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος, φέρνοντας μαζί του παρεξηγήσεις, καθυστερήσεις και ανατροπές που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.

Τα ζώδια που θα νιώσουν περισσότερο την ένταση
Κριός
Με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα στο ζώδιό τους, οι Κριοί καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τα πάντα: στόχους, επιθυμίες και την ίδια τους την ταυτότητα. Οι αποφάσεις που θα πάρουν τώρα θα έχουν μακροπρόθεσμη σημασία και δεν υπάρχει επιστροφή στο παλιό.

Καρκίνος
Οι αλλαγές επηρεάζουν κυρίως καριέρα και οικογενειακή ζωή. Οι Καρκίνοι μπορεί να νιώσουν πίεση να πάρουν ώριμες αποφάσεις, ακόμη και αν αυτό σημαίνει να απομακρυνθούν από ό,τι τους είναι γνώριμο.

Ζυγός
Οι σχέσεις και οι συνεργασίες μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Ο Ζυγός συνειδητοποιεί πως ό,τι δεν είναι αληθινό ή ουσιώδες δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτή η περίοδος ζητά να σταματήσει τους συμβιβασμούς και να διεκδικήσει ισορροπία που πραγματικά έχει νόημα.

