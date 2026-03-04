Αυτά τα ζώδια θα έχουν την καλύτερη χρονιά μετά το 2020

Tα πέντε ζώδια αφήνουν πίσω τους την αρνητική περίοδο που ξεκίνησε το 2020 και μπαίνουν σε μια καλύτερη τροχιά

Αυτά τα ζώδια θα έχουν την καλύτερη χρονιά μετά το 2020
04 Μαρ. 2026 13:06
Pelop News

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ανέλυσε κάποια αστρολογικά δεδομένα, πλανητικούς κύκλους και μοτίβα των τελευταίων χρόνων για να εντοπίσει ποια ζώδια θα μπουν επιτέλους σε μια θετική φάση και έδειξε τα πέντε ζώδια που αφήνουν πίσω τους την αρνητική περίοδο που ξεκίνησε το 2020.

Για πολλούς, η ζωή από την πανδημία και μετά δεν ήταν όπως την περίμεναν. Οι αρνητικές ενέργειες ή οι ανατροπές της μοίρας έκαναν το 2020, αλλά και τα επόμενα χρόνια δύσκολα, φέρνοντας αλλαγές που σε κάποιες περιπτώσεις δεν ήταν για καλό.

Τα πέντε ζώδια που θα ζήσουν τη καλύτερη χρονιά από το 2020

Κριός

Για τους Κριούς, το 2026 φέρνει αποφασιστικότητα και ξεκάθαρες προοπτικές. Μετά από χρόνια με εμπόδια στην εργασία και αναβολές σε σημαντικές αποφάσεις, τώρα φαίνεται να εμφανίζονται πραγματικές ευκαιρίες. Παράλληλα, θα υπάρξει πρόοδος σε προσωπικά έργα και βελτίωση στα οικονομικά, ενώ όσον αφορά τη προσωπική τους ζωή, επιτέλους θα δουν κάποια εξέλιξη με το άτομο που τους έκανε να αμφιβάλλουν τόσο καιρό.

Λέων

Η ενέργεια επιστρέφει για το Λέοντα, καθώς προβλέπεται αναγνώριση στην επαγγελματική ζωή και μεγαλύτερη αναγνώριση. Οι Λέοντες μπορεί να δεχτούν προτάσεις που θα ανεβάσουν την αυτοπεποίθησή τους, κάτι που τους αρέσει ιδιαίτερα εξάλλου. Επίσης, αναμένονται σημαντικές αλλαγές στην κοινωνική ζωή, με νέες γνωριμίες που θα ανοίξουν πόρτες που μέχρι τώρα δεν είχαν φανταστεί.

Τοξότης

Ο Τοξότης θα ξαναβρεί τον ενθουσιασμό του μετά από μία περίοδο γεμάτη εσωτερικούς αναστοχασμούς. Τώρα ξεκινά μια φάση εξέλιξής και επέκτασης της δύναμής τους. Στο άμεσο μέλλον αναμένονται ταξίδια, σπουδές αλλά και μετακομίσεις, ενώ η Τεχνική Νοημοσύνη αναδεικνύει την προσωπική τους εξέλιξη και τις αποφάσεις που διευρύνουν τους ορίζοντές του.

Ταύρος

Η σταθερότητα που αναζητά ο Ταύρος βρίσκει γόνιμο έδαφος το 2026. Η ανάλυση της Τεχνικής Νοημοσύνης δείχνει βελτίωση στα οικονομικά και συμφωνίες που θα του προσφέρουν την ασφάλεια και την σιγουριά που τόσο περίμενε. Όσον αφορά την ερωτική ζωή του Ταύρου, αναμένονται μεγαλύτερη δέσμευση και ανοιχτή επικοινωνία με το αγαπημένο πρόσωπο και φέτος θα καταφέρει να τακτοποιήσει τις προτεραιότητές του και να δει θετικά αποτελέσματα.

Υδροχόος

Ο Υδροχόος μπαίνει κι αυτός σε μία περίοδο ανανέωσης. Οι ιδέες του, που παλιότερα φαινόντουσαν προχωρημένες, πλέον γίνονται αποδεκτές, ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη προβλέπει πρόοδο σε δημιουργικές ιδέες και σχέσεις που προσφέρουν ισορροπία για το μέλλον. Επίσης, αναδεικνύεται μια μεγαλύτερη αίσθηση ελευθερίας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:13 Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Βεζένκοφ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ
14:13 Δένδιας για την απόφαση κατά της Χρυσής Αυγής: «Ιστορικός σταθμός για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου»
14:00 Δωρεάν επικοινωνία για Έλληνες στον Κόλπο: Έκτακτα μέτρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
14:00 Τουρκία: Εξουδετερώθηκε πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν πριν εισέλθει στη χώρα
13:57 Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα
13:49 Μητσοτάκης για επιστολική ψήφο αποδήμων: Ανοίγει παράθυρο αλλαγών για ευρύτερη συναίνεση
13:40 Φάμελλος κατά κυβέρνησης για τη στάση στη Μέση Ανατολή: Ζητά σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών
13:34 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος μετά την επίθεση σε συμμαθητή – Προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό
13:28 Δυτική Αχαΐα: Δήμος και ξενοδόχοι σε κοινή γραμμή για τουρισμό και υποδομές
13:25 ΙΕΛΚΑ: Στο 1,38% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Φεβρουάριο – Ακριβότερα κρέας και φρούτα
13:21 Μητσοτάκης στη Βουλή: Αντιπαράθεση με Κουτσούμπα και αιχμές προς τα δεξιά της ΝΔ για την Κύπρο
13:16 Σρι Λάνκα: Ανασύρθηκαν σοροί από την ιρανική φρεγάτα – Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
13:15 Τέλος στην αγωνία για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, πότε γίνονται οι αιτήσεις
13:12 Ραγκούσης – Μαντζουράνης: «Κόκκινη γραμμή» η αποστολή φρεγατών και μαχητικών στην Κύπρο
13:09 Ζεφύρι: Εντοπίστηκε τηλεφωνικό κέντρο απάτης – Έξι συλλήψεις και λεία πάνω από 300.000 ευρώ
13:06 Αυτά τα ζώδια θα έχουν την καλύτερη χρονιά μετά το 2020
13:01 O Ανδρουλάκης ζητά προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές
13:00 Η κρίση στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τα καύσιμα – Αυξήσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο και στην Πάτρα
12:56 Αγρίνιο: Νέα κακουργηματική δίωξη στη νταντά για την υπόθεση ασέλγειας σε βάρος 4χρονου
12:55 Καμένα Βούρλα: η λουτρόπουλη της Ελλάδας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ