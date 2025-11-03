Αυτή είναι η 13χρονη που εξαφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη

Η Ελευθερία Λ. έχει ύψος 1,62 μ., ζυγίζει 40 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο κολάν, μαύρη ζακέτα, μαύρο γιλέκο και μαύρα αθλητικά παπούτσια

Αυτή είναι η 13χρονη που εξαφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη
03 Νοέ. 2025 19:02
Pelop News

Μεγάλη ανησυχία και συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά την εξαφάνιση της 13χρονης Ελευθερίας Λ. στη Θεσσαλονίκη.

Φόβος και τρόμος στα Βορίζια: Ο ένας κάτοικος μετά τον άλλο εγκαταλείπουν το χωριό!

Τα ίχνη της, χάθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (2/11), από το σπίτι της. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ελευθερία Λ. έχει ύψος 1,62 μ., ζυγίζει 40 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο κολάν, μαύρη ζακέτα, μαύρο γιλέκο και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:31 Βραζιλία: Έπεσε νεκρή 28χρονη blogger σε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ συμμοριών, ΒΙΝΤΕΟ
21:21 «Έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε τώρα κι αυτά. Πάρτε το πίσω»! Στα κάγκελα βουλευτές της ΝΔ για τα ΕΛΤΑ
21:12 Α’ Κατηγορία: Τα μοιράστηκαν όλα Πήγασος και Ατρόμητος
21:01 Δήμος Διστόμου: Ζητά να μείνει ανοικτό το κατάστημα των ΕΛΤΑ, αναλαμβάνοντας τα λειτουργικά του έξοδα
20:51 Πάτρα: Δύο ανήλικοι δέχτηκαν επίθεση από ομάδα 15 ατόμων με κλειδιά στο πρόσωπο!
20:41 «Σημαντική νίκη ουσίας, αυτοπεποίθησης και ψυχολογίας»
20:31 Alco: Στο 11,6% η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου
20:21 Καιρός (4/11/2025):Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας
20:10 Χαριτωνίδης στον Peloponnisos FM: «Προσπαθούμε να βρούμε χρηματοδότηση για το γήπεδο»
20:00 Πώς εξηγούνται οι επιθέσεις κατά του Ισραήλ
19:46 Τροχαίο, σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με αγριογούρουνο! ΦΩΤΟ
19:36 «Δεχτήκαμε απειλές ότι θα μας εκτελέσουν όλους, θα μας πετάξουν χειροβομβίδες»! Η μαρτυρία Κώστα Φραγκιαδάκη για Βoρίζια
19:27 Η Ζαχαράκη για το άνοιγμα των σχολείων στα Βορίζια: Τότε θα επαναλειτουργήσουν
19:16 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Ιωάννης Σταυρογιαννόπουλος με τον Αντώνη Κουνάβη
19:02 Αυτή είναι η 13χρονη που εξαφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη
19:00 Η FilmAid Productions επενδύει στην Πάτρα με όραμα και δημιουργικότητα
18:57 Φόβος και τρόμος στα Βορίζια: Ο ένας κάτοικος μετά τον άλλο εγκαταλείπουν το χωριό!
18:47 Η ανάρτηση και το «αντίο» του Γιάννη Ελευθεριάδη στον Απόλλωνα
18:37 Πειρατεία σε δεξαμενόπλοιο ανοιχτά της Σομαλίας
18:30 Τα τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη: Με παίρνουν για κορόιδο;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ