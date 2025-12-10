Αυτή είναι η Γνωμοδοτική Επιτροπή του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Μετά από πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ_Καρναβάλι Πάτρας στελεχώθηκε η Γνωμοδοτική Επιτροπή του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Τη Γνωμοδοτική Επιτροπή του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 που στελεχώθηκε από 13 τακτικά μέλη και 7 αναπληρωματικά και η θητεία της λήγει στις 23 Μαρτίου 2026, αποτελούν οι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Βάσια Παπαβασιλείου (εκπρόσωπος της Καρναβαλικής Ακαδημίας)

2. Αναστασία Αγγελακοπούλου (Καρναβάλι Μικρών)

3. Κατερίνα Μπονέλη (υπεύθυνη Τομέα Εθελοντών)

4. Νίνο Ηλιόκαυτος

5. Γιάννης Φουτρής (εκπρόσωπος από το Παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού 2026)

6. Ανδρέας Καραχάλιος

7. Γιώργος Ρόδης (εκπρόσωπος Καρναβαλικού Κομιτάτου Πάτρας)

8. Βασίλης Χατζησταύρου (από τα πληρώματα του Π.Κ. 2026)

9. Μαίρη Σωτηροπούλου (εκπρόσωπος Κριτικής Επιτροπής Πατρινού Καρναβαλιού 2026)

10Παναγιώτης Δελάλης (εκπρόσωπος Χορευτικού Τμήματος Δήμου Πατρέων)

11 Διονυσία Θεοδωροπούλου (Καρναβάλι Μικρών)

12. Γιάννης Κοψίνης

13.Ασπασία Παϊζη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.Βενέδικτο Ράνιο (αναπληρωτής της Βάσιας Παπαβασιλείου, εκπρόσωπος της Καρναβαλικής Ακαδημίας)

2. Κατερίνα Γκατζούνα (εκπρόσωπος του Ερασιτεχνικού Σχήματος Πάτρας «Ρεφενέ»)

3.Κωνσταντίνος Δρακόπουλος (αναπληρωτής της Κατερίνας Μπονέλη, Τομέας Εθελοντών)

4. Ελίνα Δερβισοπούλου

5.Δημήτρης Καραμπελιάς (αναπληρωτής του Γιάννη Φουτρή, εκπρόσωπος από το Παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού 2026)

6.Γιάννης Γιαννακόπουλος (αναπληρωτής του Γεώργιου Ρόδη, εκπρόσωπος του Καρναβαλικού Κομιτάτου Πάτρας)

7.Νίκος Αναστασόπουλος (αναπληρωτής της Μαίρης Σωτηροπούλου, εκπρόσωπος της Κριτικής Επιτροπής του Πατρινού Καρναβαλιού 2026)

Συντονίστρια της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Π.Κ. 2026 ορίστηκε η Αναστασία Αγγελακοπούλου.

