Αυτή είναι η μοναδική εξαίρεση του ΚΟΚ για τη χρήση κινητού τηλεφώνου στην οδήγηση

Δυστυχώς ή ευτυχώς η πλοήγηση μέσω κινητού τηλεφώνου έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της οδήγησης, όμως ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας θέτει σαφή όρια. Δείτε τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στη χρήση του Google Maps πίσω από το τιμόνι.

Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση απαγορεύεται ρητά από τον ΚΟΚ, ωστόσο υπάρχει μία εξαίρεση για εφαρμογές πλοήγησης, όπως το Google Maps. Η πλοήγηση επιτρέπεται μόνο όταν η συσκευή είναι σωστά τοποθετημένη σε βάση και δεν απαιτείται χειρισμός κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση -όπως αποστολή μηνυμάτων, αναζήτηση διευθύνσεων ή αλλαγή ρυθμίσεων στην οθόνη- θεωρείται παράβαση, ακόμη και όταν το όχημα βρίσκεται προσωρινά σταματημένο σε φανάρι ή σε μποτιλιάρισμα. Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν βαριά πρόστιμα και αφαίρεση άδειας οδήγησης, ενώ σε περίπτωση ατυχήματος ενδέχεται να ασκηθεί και ποινική δίωξη.

Επιτρέπεται η χρήση hands-free ή Bluetooth για τηλεφωνικές κλήσεις, αρκεί να μη χρειάζονται χειρισμοί με τα χέρια. Αντίθετα, ενσύρματα ακουστικά και smartwatches δεν καλύπτονται από την εξαίρεση του νόμου.

Η ασφαλέστερη πρακτική, σύμφωνα με την Τροχαία, είναι η ρύθμιση της διαδρομής πριν ξεκινήσει το όχημα. Μόνο έτσι η πλοήγηση παραμένει νόμιμη —και κυρίως, ασφαλής.

