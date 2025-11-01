Αυτή είναι η μοναδική εξαίρεση του ΚΟΚ για τη χρήση κινητού τηλεφώνου στην οδήγηση

Δείτε τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στη χρήση του Google Maps πίσω από το τιμόνι

Αυτή είναι η μοναδική εξαίρεση του ΚΟΚ για τη χρήση κινητού τηλεφώνου στην οδήγηση
01 Νοέ. 2025 20:11
Pelop News

Δυστυχώς ή ευτυχώς η πλοήγηση μέσω κινητού τηλεφώνου έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της οδήγησης, όμως ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας θέτει σαφή όρια. Δείτε τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στη χρήση του Google Maps πίσω από το τιμόνι.

Αυτή είναι η μοναδική εξαίρεση του ΚΟΚ για τη χρήση κινητού τηλεφώνου στην οδήγηση

Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση απαγορεύεται ρητά από τον ΚΟΚ, ωστόσο υπάρχει μία εξαίρεση για εφαρμογές πλοήγησης, όπως το Google Maps. Η πλοήγηση επιτρέπεται μόνο όταν η συσκευή είναι σωστά τοποθετημένη σε βάση και δεν απαιτείται χειρισμός κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση -όπως αποστολή μηνυμάτων, αναζήτηση διευθύνσεων ή αλλαγή ρυθμίσεων στην οθόνη- θεωρείται παράβαση, ακόμη και όταν το όχημα βρίσκεται προσωρινά σταματημένο σε φανάρι ή σε μποτιλιάρισμα. Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν βαριά πρόστιμα και αφαίρεση άδειας οδήγησης, ενώ σε περίπτωση ατυχήματος ενδέχεται να ασκηθεί και ποινική δίωξη.

Αυτή είναι η μοναδική εξαίρεση του ΚΟΚ για τη χρήση κινητού τηλεφώνου στην οδήγηση

Επιτρέπεται η χρήση hands-free ή Bluetooth για τηλεφωνικές κλήσεις, αρκεί να μη χρειάζονται χειρισμοί με τα χέρια. Αντίθετα, ενσύρματα ακουστικά και smartwatches δεν καλύπτονται από την εξαίρεση του νόμου.

Η ασφαλέστερη πρακτική, σύμφωνα με την Τροχαία, είναι η ρύθμιση της διαδρομής πριν ξεκινήσει το όχημα. Μόνο έτσι η πλοήγηση παραμένει νόμιμη —και κυρίως, ασφαλής.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:21 Η απάντηση στο…αιώνιο ερώτημα:Οι γάτες εκπαιδεύονται;
20:11 Αυτή είναι η μοναδική εξαίρεση του ΚΟΚ για τη χρήση κινητού τηλεφώνου στην οδήγηση
20:03 Αντώνης Καρανάσος: Ο επεμβατικός καρδιολόγος δουλεύει ομαδικά
20:02 Ο Προμηθέας αγρίεψε και συνέτριψε την Καρδίτσα – Φωτογραφίες/δηλώσεις
19:50 Ηττα για τον ΝΟΠ απο Παλαιό Φάληρο
19:39 Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα: Παραθέτει δεξίωση προς τιμήν των Αμερικανών πεζοναυτών, ΦΩΤΟ
19:35 Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ στο τουρνουά του Πανιωνίου
19:22 Ιστορική και μεγάλη νίκη για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου
19:04 Βορίζια: Η μεγάλη έχθρα με τη βεντέτα που δεν έσβησε ποτέ! Έτσι έγινε το κακό, πυροβόλησαν και αστυνομικούς,ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
18:51 Οι κύκλοι ΔΥΠΑ για το επίδομα μητρότητας: Καμία μητέρα δικαιούχος δεν θα το στερηθεί
18:41 Tι ισχύει με τον προπονητή-παράγοντα, που κατηγορείται για ασέλγεια στην ανήλικη αθλήτρια
18:31 «Πράσινος» θρίαμβος στο ντέρμπι των Γυναικών
18:19 Κουνήθηκαν στο Λασίθι, σεισμός σε εστιακό βάθος 8 χιλιομέτρων
18:11 Ηλεκτρικά πατίνια: Αντιπαράθεση Θεοδωρικάκου-Δούκα για την Αθήνα
18:06 Ηττα για τις Γυναίκες της ΝΕΠ – Φωτογραφίες/βίντεο
18:01 Αλλαγές για τα ΕΛΤΑ: Παράταση τριών μηνών στο κλείσιμο
18:00 Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου στο ημίχρονο προηγείται του Απόλλωνα
17:53 Τα αγόρια της ΝΕΠ στο New Smyrni Trophy 5
17:51 ΑΑΔΕ: Ποια χρέη και γιατί σβήνονται την τελευταία ημέρα του 2025
17:31 «Γαλάζιες» φωνές κατά του κλεισίματος των ΕΛΤΑ, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 01-02/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ