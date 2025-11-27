Αυτή είναι η πόλη με τον περισσότερο πληθυσμό στον κόσμο, σχεδόν τρεις φορές όσος ο πληθυσμός της Ελλάδας!

Εφόσον πιστεύετε ότι πόλεις όπως το Τόκιο ή η Σαγκάη είναι εκείνες με τον περισσότερο πληθυσμό, κάνατε μεγάλο λάθος! Η παγκόσμια κατάταξη των μεγαλύτερων πόλεων άλλαξε, καθώς η εντυπωσιακή άνοδος της Τζακάρτας ανατρέπει μια πρωτιά δεκαετιών. Σύμφωνα με νέα στοιχεία του ΟΗΕ, η ινδονησιακή μητρόπολη ξεπέρασε το Τόκιο και έγινε η πολυπληθέστερη πόλη του κόσμου.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση World Urbanisation Prospects 2025 του ΟΗΕ, η οποία χρησιμοποιεί ανανεωμένα κριτήρια για να αποτυπώσει με μεγαλύτερη ακρίβεια την έκταση της αστικοποίησης που παρατηρείται παγκοσμίως, δείχνει ότι η Τζακάρτα αυξάνει διαρκώς σε πληθυσμό.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η πρωτεύουσα της Ινδονησίας αριθμεί 42 εκατομμύρια κατοίκους. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ντάκα του Μπανγκλαντές με 37 εκατομμύρια, ενώ το Τόκιο, ορίζεται στην έκθεση ως ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή μαζί με τρεις γειτονικές περιφέρειες, υποχωρεί στην τρίτη θέση με 33 εκατομμύρια. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή ανατροπή σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση του 2018, που είχε τοποθετήσει το Τόκιο στην κορυφή.

Γιατί άλλαξε ο τρόπος κατάταξης

Όπως εξηγεί ο ΟΗΕ, οι νέες λίστες προκύπτουν από πιο συνεπή και διεθνώς συγκρίσιμα κριτήρια για το πώς ορίζονται οι πόλεις, οι κωμοπόλεις και οι αγροτικές περιοχές. Προηγούμενες αξιολογήσεις βασίζονταν σε δεδομένα χωρών με εντελώς διαφορετικούς ορισμούς, γεγονός που συχνά ευνοούσε το Τόκιο. Ο Patrick Gerland, επικεφαλής των εκτιμήσεων πληθυσμού του οργανισμού, σημειώνει πως η αναθεωρημένη μεθοδολογία χρησιμοποιεί ενιαίους πληθυσμιακούς και γεωγραφικούς δείκτες, επιτρέποντας μια πραγματικά συγκρίσιμη παγκόσμια μέτρηση.

Πώς επηρεάζει η αστικοποίηση

Ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε πόλεις έχει υπερδιπλασιαστεί από το 1950, όταν μόλις το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού κατοικούσε σε αστικές περιοχές. Σήμερα, σχεδόν οι μισοί από τα 8,2 δισεκατομμύρια ανθρώπων ζουν σε πόλεις. Μέχρι το 2050, τα δύο τρίτα της παγκόσμιας πληθυσμιακής αύξησης αναμένεται να σημειωθούν σε αστικά κέντρα, με το υπόλοιπο ποσοστό να κατανέμεται σε μικρότερες πόλεις και κωμοπόλεις.

Οι μεγαπόλεις, όσες δηλαδή έχουν πάνω από 10 εκατομμύρια κατοίκους, έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά: από οκτώ το 1975, φτάνουν τις 33 το 2025. Εννέα από τις δέκα πολυπληθέστερες πόλεις του πλανήτη βρίσκονται στην Ασία: Τζακάρτα, Ντάκα, Τόκιο, Νέο Δελχί, Σαγκάη, Γκουανγκζού, Μανίλα, Καλκούτα και Σεούλ.

«Η αστικοποίηση είναι η καθοριστική δύναμη της εποχής μας», τονίζει ο Li Junhua, υφυπουργός Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, επισημαίνοντας ότι με σωστή διαχείριση μπορεί να αποτελέσει μοχλό για δράση απέναντι στην κλιματική κρίση, για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ισότητα.

Πληροφορίες για τη Τζακάρτα

Η Τζακάρτα, απλώνεται σε δεκάδες δήμους της ευρύτερης περιοχής Jabodetabek και αποτελεί εδώ και χρόνια το οικονομικό, πολιτιστικό και πολιτικό κέντρο της Ινδονησίας. Επίσης, είναι μια από τις παλαιότερες κατοικήσιμες πόλεις της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ιδρύθηκε τον τέταρτο αιώνα ως Σούντα Κελάπα. Αναπτύσσεται ραγδαία και αυτή της η εξέλιξη της τροφοδοτείται από την εσωτερική μετανάστευση, τη νεανική δημογραφία της χώρας και την συγκέντρωση επιχειρήσεων, βιομηχανίας και τεχνολογίας στο κέντρο της. Την ίδια ώρα, όμως, η πόλη αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις όπως η υπερβολική κυκλοφορία, οι πλημμύρες και η καθίζηση του εδάφους, που οδήγησαν την κυβέρνηση να ξεκινήσει τη σταδιακή μεταφορά της πρωτεύουσας στο νέο διοικητικό κέντρο Nusantara. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει ένα από τα πιο δυναμικά και ταχύτερα εξελισσόμενα αστικά κέντρα παγκοσμίως.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



