Αυτή η κλοπή μείνει στην ιστορία, αφαίρεσαν σχεδόν μισό τόνο σαλιγκάρια!

Η ζημιά της επιχείρησης στη  Γαλλία ξεπερνά τα 100.000 δολάρια,

Αυτή η κλοπή μείνει στην ιστορία, αφαίρεσαν σχεδόν μισό τόνο σαλιγκάρια!
29 Νοέ. 2025 13:21
Pelop News

Σίγουρα πρόκειται για μία από τις πιο ασυνήθιστες κλοπές της χρονιάς, καθώς άγνωστοι αφαίρεσαν περίπου 450 κιλά σαλιγκαριών από εκτροφείο στη βορειοανατολική Γαλλία, προκαλώντας ζημιά που ξεπερνά τα 100.000 δολάρια και αφήνοντας τον ιδιοκτήτη σε απόγνωση λίγες εβδομάδες πριν από την κορύφωση της ζήτησης για τις γιορτές.

Πάπας Λέων ΙΔ’: Το μήνυμα που έστειλε με την παρουσία του στο Μπλε Τζάμι, γιατί έβγαλε τα παπούτσια του; ΒΙΝΤΕΟ

Η οικογενειακή επιχείρηση L’Escargot Des Grands Crus ανακοίνωσε μέσω Facebook ότι έπεσε θύμα διάρρηξης, με τους δράστες να αφαιρούν σχεδόν το σύνολο του αποθέματος σε φρέσκα και κατεψυγμένα σαλιγκάρια. Η εταιρεία, που εκτρέφει περίπου 350.000 σαλιγκάρια ετησίως, έκανε λόγο για «σοκ, πλήγμα και ακατανόητη πράξη» που απειλεί την παραγωγική της δυνατότητα ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Όπως μεταδίδει το France Info, οι κλέφτες εισέβαλαν στην εγκατάσταση τα ξημερώματα της Δευτέρας, παραβιάζοντας τους χώρους αποθήκευσης και αδειάζοντας σχεδόν ολοκληρωτικά τους θαλάμους ψύξης. «Μπήκαν μέσα και βρέθηκαν μπροστά σε ράφια γεμάτα σαλιγκάρια: σε βάζα, φρέσκα, κατεψυγμένα», δήλωσε ο ιδιοκτήτης Ζαν-Ματιέ Ντοβέρν.

Μέρος του αποθέματος που εκλάπη δεν ήταν ακόμη επεξεργασμένο, καθώς τα κελύφη δεν είχαν καθαριστεί και δεν είχε παρασκευαστεί το βούτυρο που συνοδεύει το προϊόν. «Δεν μπορείτε να το καταναλώσετε απευθείας», σημείωσε ο Ντοβέρν.

Η ζημιά είναι τεράστια για την επιχείρηση, καθώς περίπου το 60% των ετήσιων εσόδων προέρχεται από την εορταστική περίοδο. Παρ’ όλα αυτά, ο ιδιοκτήτης κατάφερε να προμηθεύσει ορισμένα εστιατόρια – ακόμη και πελάτες με αστέρια Michelin – χάρη στη βοήθεια άλλων εκτροφέων σαλιγκαριών που του παραχώρησαν μέρος των δικών τους αποθεμάτων σε μειωμένες τιμές.

«Είμαστε έτοιμοι να τον βοηθήσουμε ώστε να σώσει τη σεζόν του», δήλωσε στο France Info ο Αλεξάντρ Μαίρ, επίσης εκτροφέας, υπογραμμίζοντας την κινητοποίηση του κλάδου μετά την ασυνήθιστη αυτή κλοπή.

Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση, ενώ ο Ντοβέρν αναζητά τρόπους να αναπληρώσει την παραγωγή του όσο πλησιάζουν οι γιορτές και η ζήτηση κορυφώνεται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:08 Ηλιούπολη – Καλαμάτα 0-3: Νέα νίκη για τους πρωτοπόρους στην Super League 2
17:00 Πάτρα: Ολο το σχέδιο εξυγίανσης – Τι μέτρα προβλέπει η μελέτη αποκατάστασης της «Αμιαντίτ»
16:51 Πλεύρης από τη Μάλτα: «Η παράνομη διαμονή και είσοδος στην Ελλάδα είναι ποινικό αδίκημα»
16:40 Η Ναταλία Γερμανού σχολιάζει την απιστία στις σχέσεις: Δεν είναι πάντα μονόπαντα τα πράγματα στη ζωή
16:28 Επίδομα θέρμανσης: Έως πότε μπορείτε να υποβάλλετε αιτήσεις και πότε θα γίνει η πληρωμή
16:19 Η πιο ύπουλη συμπεριφορά που διαλύει τις σχέσεις: Τι προειδοποιούν οι ψυχολόγοι
16:08 Τραμπ: Ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα θα κλείσει
15:59 «Πήγαν να μαζέψουν ξύλα, δεν είχαν βόμβες», στη Γάζα οι αρχές κατηγορούν τον στρατό του Ισραήλ ότι σκότωσε δύο παιδιά
15:51 «Με διαλύει που αναγκάστηκα να απολογούμαι για την κακοποίηση μου», το ξέσπασμα της Τούνη
15:40 Ουκρανία: Γιατί η οικονομική χρεοκοπία της «επιβάλλει» την «ειρήνη», τα τέσσερα σενάρια
15:39 Επεισόδιο με φραστική επίθεση κατά βουλευτή της ΝΔ στην πλατεία Γεωργίου
15:30 Αυτός είναι ο σεισμικός χάρτης με όλα τα ρήγματα στην Ελλάδα με 3.600 ενεργά και πιθανώς ενεργά
15:20 Κακοσαίος: Η σχέση του με το ποδόσφαιρο, η δραματική σχολή που άφησε στη μέση και η αγάπη του για το τραγούδι
15:08 Πάπας Λέων: Δοξολογία στον Άγιο Γεώργιο και κοινή δήλωση με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο LIVE
15:00 Ο γνωστός επιχειρηματίας, που συνελήφθη γιατί έτρεχε με 216 χιλιόμετρα στη Βουλιαγμένης
14:49 Νέα φονική ρωσική επίθεση στην Ουκρανία με drones και πυραύλους
14:37 Δημόσιο: Παράταση στην προθεσμία πληρωμής οφειλών Νοεμβρίου 2025
14:27 Από Ουκρανικά drones τα πλήγματα στα δύο δεξαμενόπλοια του ρωσικού σκιώδους στόλου ΒΙΝΤΕΟ
14:15 Ναρκωτικά και συλλήψεις σε Πάτρα και Αγρίνιο
14:05 Οι κορυφαίες τάσεις διακόσμησης για υπνοδωμάτιο το 2026
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 29/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ