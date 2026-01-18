Αυτή τη μέρα τα τεστ για Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια Σχολεία

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι ημερομηνίες εξετάσεων για μαθητές και μαθήτριες

 

Αυτή τη μέρα τα τεστ για Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια Σχολεία
18 Ιαν. 2026 13:35
Pelop News

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι ημερομηνίες εξετάσεων για εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα (Γυμνάσια, Λύκεια) , στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (Γυμνάσια, Λύκεια), στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Γυμνάσια, Λύκεια) και στα Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια) για το σχολικό έτος 2026-2027.

Αναλυτικότερα:

-η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας, για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στα Π.Σ., ΔΗΜ.Ω.Σ. και Π.Ε.Σ., είναι η Παρασκευή 24 Απριλίου 2026,

-η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Π.Ε.Σ.) είναι το Σάββατο 25 Απριλίου 2026,

-η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) είναι η Κυριακή 26 Απριλίου 2026.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:43 Υπόθεση Γροιλανδίας: Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία κατά του Τραμπ!
15:36 Πυκνό χιόνι σε Κρίκελο, Φουρνά, Παύλιανη, Περτούλι, Τρίκαλα Κορινθίας
15:27 Επανεμφάνιση Γρηγόρη Δημητριάδη και δήλωση με νόημα για τις εκλογές
15:26 Φοβερές στιγμές και φέτος στον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας – Φωτογραφίες
15:21 Ο Μακρόν προτείνει αντεπίθεση κατά του Τραμπ
15:15 Το Ιδρυμα Νόμπελ κόβει την όρεξη του Ντόναλντ Τραμπ
15:02 Αδωνις Γεωργιάδης: «Τρέξτε να εμβολιαστείτε, προλαβαίνετε…»
14:59 Καλαμάτα: Στο νοσοκομείο ανήλικος από το αλκοόλ
14:54 Επιμένει ο Χάρης Δούκας: «Καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία»
14:48 Γουρλή για τον Ολυμπιακό διαιτητή όρισε η ΟΥΕΦΑ την Τρίτη στο «Καραϊσκάκης»
14:43 ΟΙ Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ έμαθαν πολλά στο τουρνουά του ΝΟ Βουλιαγμένης – Φωτογραφίες
14:41 Ταξιτζήδες Αθήνας: Νέα 48ωρη απεργία και επίθεση σε Κυρανάκη και Μητσοτάκη!
14:36 Ανδρέας Παναγιωτόπουλος για ανάρτηση Μητσοτάκη: «Μα καλά, σε άλλη χώρα ζει;»
14:30 ΤΙΤΑΝ – Πάτρα: Κοπή πίτας και νέο στρατηγικό πλάνο
14:20 Η ΝΕΠ θα κόψει βασιλόπιτα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών
14:18 Ταϋγετος: Επιχείρηση διάσωσης 8 ορειβατών, με συνδρομή και της ΕΜΑΚ Πάτρας
14:17 Γιώργος Παπανδρέου στο London Business School: Αν η Ευρώπη δεν δράσει, θα καταστεί αδιάφορη.
14:00 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Πάτρα: Μάρτυρες του Ιεχωβά αφήνουν γράμματα σε σπίτια, καταγγελίες στην «Π»
13:51 Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε θα πληρωθούν, ανατροπή από ΕΦΚΑ
13:43 Ποιους κέρασε σφηνάκια μες στο κρύο ο Μαζωνάκης και γιατί! ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17-18/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ