Αυτή τη μέρα τα τεστ για Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια Σχολεία
Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι ημερομηνίες εξετάσεων για μαθητές και μαθήτριες
Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι ημερομηνίες εξετάσεων για εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα (Γυμνάσια, Λύκεια) , στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (Γυμνάσια, Λύκεια), στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Γυμνάσια, Λύκεια) και στα Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια) για το σχολικό έτος 2026-2027.
Αναλυτικότερα:
-η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας, για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στα Π.Σ., ΔΗΜ.Ω.Σ. και Π.Ε.Σ., είναι η Παρασκευή 24 Απριλίου 2026,
-η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Π.Ε.Σ.) είναι το Σάββατο 25 Απριλίου 2026,
-η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) είναι η Κυριακή 26 Απριλίου 2026.
