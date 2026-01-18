Αυτή τη μέρα τα τεστ για Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια Σχολεία

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι ημερομηνίες εξετάσεων για εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα (Γυμνάσια, Λύκεια) , στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (Γυμνάσια, Λύκεια), στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Γυμνάσια, Λύκεια) και στα Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια) για το σχολικό έτος 2026-2027.

Αναλυτικότερα:

-η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας, για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στα Π.Σ., ΔΗΜ.Ω.Σ. και Π.Ε.Σ., είναι η Παρασκευή 24 Απριλίου 2026,

-η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Π.Ε.Σ.) είναι το Σάββατο 25 Απριλίου 2026,

-η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) είναι η Κυριακή 26 Απριλίου 2026.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



