Αυτή την 11άδα κατεβάζει ο Μεντιλίμπαρ στις Σέρρες

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα την Κυριακή (01/03, 16:00, NOVASPORTS PRIME) τον Πανσερραϊκό για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την ενδεκάδα των ερυθρόλευκων για την αναμέτρηση με τα λιοντάρια.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Τσικίνιο, Λουίζ, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

