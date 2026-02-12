Αυτό είναι το φρούτο που αρέσει και διώχνει το λίπος από την κοιλιά

Αποτελεί συχνή προσθήκη σε σαλάτες και σάντουιτς

Αυτό είναι το φρούτο που αρέσει και διώχνει το λίπος από την κοιλιά
12 Φεβ. 2026 23:52
Pelop News

Σύμφωνα με νεότερη έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Ιλλινόις, ένα αβοκάντο την ημέρα μπορεί να συμβάλλει σε πιο υγιεινή ανακατανομή του κοιλιακού λίπους σε γυναίκες.

Στη μελέτη συμμετείχαν 105 ενήλικες υπέρβαροι ή παχύσαρκοι οι οποίοι κατανάλωναν ένα γεύμα με αβοκάντο την ημέρα επί δώδεκα εβδομάδες. Οι γυναίκες που κατανάλωναν το αβοκάντο ως μέρος του ημερήσιου κυρίου γεύματός τους παρουσίασαν μείωση του σπλαχνικού κοιλικού λίπους, δηλαδή του επικίνδυνου λίπους που περιβάλλει τα όργανα της περιοχής της κοιλιάς.

Τα συμπεράσματα της έρευνας υπό την εποπτεία του Naiman Khan καθηγητή Κινησιολογίας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου του Ιλλινόις δημοσιεύθηκαν στην Journal of Nutrition.

Ο σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί ο ρόλος του αβοκάντο όχι στο αδυνάτισμα, αλλά στην αποθήκευση και την κατανομή του λιπώδους ιστού. Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή της κοιλιάς συσσωρεύεται υποδόριο και σπλαχνικό λίπος, με το πρώτο να συγκεντρώνεται κάτω από το δέρμα και να θεωρείται λιγότερο επικίνδυνο συγκριτικά με το δεύτερο, που περιβάλλει ζωτικά όργανα και είναι γνωστό ότι σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη και καρδιαγγειακής νόσου.

Οι συμμετέχοντες στη μελέτη χωρίστηκαν σε δυο ομάδες και η κύρια διαφορά στην διατροφή τους συνίστατο στο ότι η μια ομάδα κατανάλωνε καθημερινά ένα φρέσκο αβοκάντο.

Στην αρχή και στο τέλος των δώδεκα εβδομάδων οι ερευνητές μέτρησαν το κοιλιακό λίπος των συμμετεχόντων και την ανοχή τους στη γλυκόζη – ενός δείκτη διαβήτη.

Από την κατανάλωση αβοκάντο ευνοημένες αναδείχθηκαν οι γυναίκες οι οποίες παρουσίασαν μείωση του σπλαχνικού λίπους, καθώς και της αναλογίας σπλαχνικού προς υποδόριου λίπους. Στους άνδρες όμως δεν παρατηρήθηκε κάποιο όφελος, ενώ δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές στην ανθεκτικότητα στη γλυκόζη ούτε στους άνδρες ούτε στις γυναίκες.

Οι ερευνητές θέλουν να προβούν σε νέα έρευνα ούτως ώστε να διερευνήσουν περαιτέρω τα οφέλη της κατανάλωσης αβοκάντο στην κατανομή του λίπους στο σώμα, αλλά και να εξηγήσουν τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:52 Αυτό είναι το φρούτο που αρέσει και διώχνει το λίπος από την κοιλιά
23:34 Αλύγιστος ο Ολυμπιακός, βλέπει ακόμη και την κορυφή στη EuroLeague!
23:23 Κακοκαιρία: Σε εξέλιξη το δεύτερο κύμα, ποιες περιοχές θα χτυπήσουν οι καταιγίδες τις επόμενες ώρες
22:58 Γεωργιάδης: Η Ζωή πήγε να μου κάνει μήνυση με… robe de chambre και έγινε ρεζίλι
22:55 Η Παρασκευή και 13 θα φέρει τύχη σε τρία ζώδια!
22:48 Το Δικαστήριο της ΕΕ ανοίγει θέμα επιστροφής κονδυλίων: «Πόλεμος» για τα 10 δισ. ευρώ της Ουγγαρίας
22:35 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ (3027)
22:31 Στα άκρα η Κωνσταντοπούλου: Δημοσίευσε sms στον Χρυσοχοΐδη, κάνει λόγο για παρακράτος επειδή αστυνομικός ενημέρωσε τον Γεωργιάδη ότι τον μήνυσε
22:21 Τραμπ: Μπορεί να έχουμε συμφωνία με το Ιράν σε ένα μήνα
22:10 Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων (servicers) βρίσκονται αντιμέτωπες με τρία μέτωπα
22:00 Στη Γαλλία συνελήφθησαν 9 ύποπτοι για απάτη ύψους 10 εκατ. ευρώ με την έκδοση εισιτηρίων για το Λούβρο και τις Βερσαλλίες
21:51 Πάτρα: Θρασύτατη ληστεία, μπήκε σπίτι 60χρονου και του άρπαξε αλυσίδα και σταυρό που φορούσε στον λαιμό!
21:41 Υπόθεση «οδηγός»: Ποδοσφαιριστής διεκδικεί 7 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση από συλλόγους γιατί δεν τον προστάτευσαν μετά από ρατσιστική επίθεση
21:31 «Κοιτάξτε την Ελλάδα», αποκάλυψη Politicο με τον Μερτς πιέζει για περισσότερες ώρες εργασίας
21:21 Νέα εξαφάνιση 14χρονου και συναγερμός στη Λάρισα
21:11 Πάτρα: Η φωτιά έσβησε, δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο
21:00 Νετανιάχου: Ο Τραμπ δημιουργεί συνθήκες για συμφωνία με το Ιράν, αλλά έχουμε επιφυλάξεις
20:51 Θεσσαλονίκη: Αναμορφωτικό μέτρο σε 15χρονο που διακίνησε γυμνές φωτογραφίες και βίντεο συνομήλικής του
20:39 Έκλεψε καλώδιο 100 μέτρων του Προαστιακού και συνελήφθη, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια επιβατών και συρμών
20:30 Nations League: Μεγαθήρια στον δρόμο της Ελλάδας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ