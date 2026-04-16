Αυτό είναι το φυτό εσωτερικού χώρου, που καθαρίζει τον αέρα έως και 90% σε 24 ώρες

Σύμφωνα με νέα ισπανική μελέτη δείχνει ότι ορισμένα φυτά εσωτερικού χώρου μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη μείωση ρύπων στον αέρα.

Λοιπόν, η έρευνα δημοσιεύθηκε στο Atmospheric Environment και εξέτασε έναν «ενεργό ζωντανό τοίχο» – μια κάθετη διάταξη φυτών εσωτερικού χώρου μέσα από την οποία περνούσε ο αέρας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το παραπάνω σύστημα κατάφερε να ελαχιστοποιήσει πτητικές οργανικές ενώσεις, φορμαλδεΰδη, διοξείδιο του αζώτου και διοξείδιο του θείου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έπειτα από 24 ώρες, η μείωση άγγιξε το 96% έως 98%.

Τα φυτά που μπήκαν στο μικροσκόπιο

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Σεβίλλης εξέτασαν πέντε είδη φυτών εσωτερικού χώρου: το κρίνο της ειρήνης ή σπαθίφυλλο (Spathiphyllum wallisii), την ζεμπρίνα (Tradescantia zebrina), το φιλόδεντρο (Philodendron scandens), τον αναρριχώμενο φίκο (Ficus pumila) και το χλωρόφυτο (Chlorophytum comosum). Κάθε είδος δοκιμάστηκε ξεχωριστά μέσα σε κλειστό γυάλινο θάλαμο, όπου εισάγονταν διαφορετικοί ρύποι, ώστε να καταγραφεί πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά περιοριζόταν η συγκέντρωσή τους στον αέρα.

Οι ουσίες που μελετήθηκαν δεν αποτελούσαν «αφηρημένες εργαστηριακές έννοιες». Πρόκειται για ρύπους που συνδέονται με καθημερινές πηγές μέσα σε σπίτια και γραφεία, όπως οικοδομικά υλικά, έπιπλα, καθαριστικά, καύσεις και άλλες εσωτερικές δραστηριότητες.

Αν και τα πέντε φυτά είχαν θετική απόδοση, ένα ξεχώρισε ιδιαίτερα: ο κρίνος της ειρήνης. Σύμφωνα με τη μελέτη, εμφάνισε τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη μείωση του διοξειδίου του αζώτου, με πολύ γρήγορη δράση ήδη από την πρώτη ώρα έκθεσης. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι χρειάστηκε λιγότερο από μισή ώρα για να αφαιρέσει το μισό της αρχικής συγκέντρωσης όλων των ρύπων που δοκιμάστηκαν, κάτι που το έκανε το πιο αποδοτικό από τα φυτά του πειράματος.

Τα πρώτα λεπτά ήταν καθοριστικά

Αξίζει να σημειωθεί και η ταχύτητα με την οποία άρχισε να φαίνεται η διαφορά. Μέσα σε μόλις 15 λεπτά από την έκθεση στους πτητικούς οργανικούς ρύπους, τα φυτά είχαν ήδη πετύχει μείωση της τάξης του 24% έως 40%, ανάλογα με το είδος. Η φορμαλδεΰδη απομακρύνθηκε ακόμη πιο γρήγορα, ενώ για ορισμένους ρύπους, όπως το διοξείδιο του αζώτου, τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ισχυρά σε λίγες μόνο ώρες.

Επίσης, οι ερευνητές επανέλαβαν την έκθεση στους ίδιους ρύπους για τρεις συνεχόμενες ημέρες, ώστε να δουν αν η ικανότητα καθαρισμού του χώρου εξαντλείται γρήγορα. Αυτό δεν φάνηκε να συμβαίνει. Αντίθετα, η απόδοση των φυτών διατηρήθηκε και σε ορισμένες περιπτώσεις φάνηκε ακόμη και να βελτιώνεται, γεγονός που ενισχύει την ιδέα ότι τέτοια συστήματα θα μπορούσαν να έχουν σταθερό όφελος στην ποιότητα του εσωτερικού αέρα.

Συμπέρασμα

Τα φυτά εσωτερικού χώρου δεν χαρακτηρίζονται απλώς ως αισθητική επιλογή. Όταν εντάσσονται σε ένα σωστά σχεδιασμένο σύστημα, μπορούν να λειτουργήσουν και ως φυσικά «φίλτρα» για ορισμένους από τους πιο συχνούς ρύπους του εσωτερικού αέρα. Με το σπαθίφυλλο – ένα εύκολα διαθέσιμο φυτό – να ξεχωρίζει.

