Αυτό είναι το νέο Δ.Σ. του ΝΟΠ

Η διοίκηση του ΝΟΠ με ανακοίνωση της έκανε γνωστό την σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου μετά την απώλεια του αείμνηστου πρόεδρου Πέτρου Καθρέπτα τον οποίο διαδέχτηκε ο Σοφοκλής Τσιμπλοστεφανάκης.

Η ανακοίνωση του ΝΟΠ αναφέρει: «O Σοφοκλής Τσιμπλοστεφανάκης αναλαμβάνει την προεδρία. Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟΠ, που συνήλθε την Πέμπτη 05/02/2026, ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος Σοφοκλής Τσιμποστεφανάκης αναλαμβάνει την προεδρία του Ομίλου, με βάση τις διατάξεις του ισχύοντος νέου Καταστατικού.

Την θέση του αποδημήσαντος αγαπητού προέδρου Πέτρου Καθρέπτα στο επταμελές ΔΣ του ΝΟΠ, καταλαμβάνει το αναπληρωματικό μέλος Μιχάλης Τσατσερλής.

Στην συνέχεια υπό την προεδρία του Σοφοκλή Τσιμπλοστεφανάκη το διοικητικό συμβούλιο προχώρησε στην κατανομή των υπόλοιπων θέσεων και των αρμοδιοτήτων που έχουν ως ακολούθως:

Αντιπρόεδρος : Συμεών Γεωργαράς

Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Καλοκαιρινός

Ταμίας: Γεώργιος Σκερπανιάς

Γενικός Αρχηγός : Αθανάσιος Αναστασίου

Μέλος & Ειδικός Γραμματέας : Κωνσταντίνος Παπουλίδης

Μέλος & Υπεύθυνος Περιουσίας : Μιχάλης Τσασερλής

Εξωδιοικητικό μέλος και υπεύθυνος υδατοσφαίρισης: Δημήτρης Καγκελάρης.

