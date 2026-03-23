Αυτό είναι το νέο Δ.Σ. του ΟΠΑΘΑ

Αυτό είναι το νέο Δ.Σ. του ΟΠΑΘΑ
23 Μαρ. 2026 18:16
Pelop News

Χωρίς εκπλήξεις κύλησαν οι χθεσινές εκλογές του ΟΠΑΘΑ με τον Κίμωνα Τασόπουλο να ανανεώνει την θητεία του και να συνεχίζει στον προεδρικό θώκο του Συλλόγου.

Η ανακοίνωση της διοίκησης αναφέρει:

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΘΑ. Με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, η σύνθεση του νέου σχήματος διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος:

Τασσόπουλος Κίμων του Γεωργίου

Τακτικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

Μαργαρώνης Ιωάννης του Ανδρέα

Τσάκωνας Ηλίας του Ανδρέα

Στρεπέλιας Νικόλαος (Νικάκης) του Αθανασίου

Μπένος Χρήστος του Νικολάου

Γιαννόπουλος Μιχαήλ του Ανδρέα

Τσιμπούκης Κωνσταντίνος του Αποστόλου

Κωνσταντακόπουλος Ευάγγελος του Γεωργίου

Χαμουζάς Βασίλης του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:

Ξένος Νικόλαος του Ανδρέα

Καραμπέτσος Θρασύβουλος του Αθανασίου

Μιχόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

Γεωργαντοπούλου Βασιλική του Παναγιώτη

Ζαφειροπούλου Ελένη του Θεοδώρου

Μιχαλοπούλου Μαρία του Μιχαήλ

Καλή θητεία και καλή δύναμη στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο”.

