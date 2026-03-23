Αυτό είναι το νέο Δ.Σ. του ΟΠΑΘΑ

Χωρίς εκπλήξεις κύλησαν οι χθεσινές εκλογές του ΟΠΑΘΑ με τον Κίμωνα Τασόπουλο να ανανεώνει την θητεία του και να συνεχίζει στον προεδρικό θώκο του Συλλόγου.

Η ανακοίνωση της διοίκησης αναφέρει:

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΘΑ. Με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, η σύνθεση του νέου σχήματος διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος:

Τασσόπουλος Κίμων του Γεωργίου

Τακτικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

Μαργαρώνης Ιωάννης του Ανδρέα

Τσάκωνας Ηλίας του Ανδρέα

Στρεπέλιας Νικόλαος (Νικάκης) του Αθανασίου

Μπένος Χρήστος του Νικολάου

Γιαννόπουλος Μιχαήλ του Ανδρέα

Τσιμπούκης Κωνσταντίνος του Αποστόλου

Κωνσταντακόπουλος Ευάγγελος του Γεωργίου

Χαμουζάς Βασίλης του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:

Ξένος Νικόλαος του Ανδρέα

Καραμπέτσος Θρασύβουλος του Αθανασίου

Μιχόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

Γεωργαντοπούλου Βασιλική του Παναγιώτη

Ζαφειροπούλου Ελένη του Θεοδώρου

Μιχαλοπούλου Μαρία του Μιχαήλ

Καλή θητεία και καλή δύναμη στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο”.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



