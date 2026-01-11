Αυτό ήταν το πρόβλημα που έστειλε την Ελενα Παπαρίζου στο Νοσοκομείο

Καλεσμένη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού «Καλύτερα δε γίνεται» ήταν την Κυριακή η Έλενα Παπαρίζου, η οποία πριν λίγες ημέρες νοσηλεύτηκε και απουσίαζε από τα μερικά γυρίσματα του «The Voice».

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε τον λόγο που εισήχθη στο νοσοκομείο στα μέσα Δεκεμβρίου και η Ναταλία Γερμανού της ευχήθηκε περαστικά.

Όπως είπε η Έλενα Παπαρίζου, αυτό που την ταλαιπώρησε ήταν υπερκόπωση. «Είμαι πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Θέλει λίγη παρακολούθηση. Έπαθα υπερκόπωση, είναι κακό πράγμα. Πρέπει όλοι να προσέχουμε. Η δουλειά είναι υγεία, αλλά…

Το έπαθα γιατί δούλευα πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολλά πράγματα. Είμαι τελειομανής, θέλω να είναι όλα τακτοποιημένα όχι μόνο για τον εαυτό μας αλλά και να είμαστε εντάξει προς τους συνεργάτες μας», είπε η Έλενα Παπαρίζου.

