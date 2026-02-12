Αυτοί σφυρίζουν το γειτονικό ντέρμπι στην Α2 Εθνική βόλεϊ

Διαιτητές από την Κόρινθο ορίστηκαν να σφυρίξουν στο Σαββατιάτικο ντέρμπι ανάμεσα στην Ολυμπιάδα και τον ΑΟ Αιγιαλέων για την 16η αγωνιστική της Α2 Εθνικής που θα κρίνει πολλά για την τετράδα.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στα 18.00 και θα σφυρίξουν οι Καραγιανόπουλος και Βλάσσης.

Στον άλλον αγώνα με πατρινό «χρώμα», το Παμβοχαϊκος-Ερμής θα ξεκινήσει στις 18.30 και θα σφυρίξουν οι Σπίνας-Κοσμάς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

«Παξιμαδάς», 18.00: Γ.Σ. Πετρούπολης – Π.Ο.Κ. Έσπερος

Διαιτητές: Προκοπίου, Μέκιος Απ.

Ολυμπιάδος, 18.00: Α.Ε.Π. Ολυμπιάς – Α.Ο. Αιγιαλέων

Διαιτητές: Καραγιαννόπουλος, Βλάσσης.

«Ο. Παπαδόπουλος», 18.00: Α.Σ.Π. Γλυφάδας – Α.Ο. Νηρεύς

Διαιτητές: Οικονομοπούλου, Τσούρμας.

«Γ. Τριαντάφυλλος», 18.30: Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός – Α.Σ.Π. Ερμής

Διαιτητές: Σπίνας, Κοσμάς.

Γ.Ε.Λ. Ζεφυρίου, 19.00: Ένωση Γαλατσίου – Α.Ο. Ιωνικός

Διαιτητές: Καλούδας, Καραδημητρίου.

