Αυτοκίνητο «μπήκε» σε βιτρίνα στο κέντρο Ηρακλείου αφού παρέσυρε 27χρονη

Τροχαίο στο κέντρο Ηρακλείου. ΙΧ ξέφυγε, παρέσυρε 27χρονη και κατέληξε σε βιτρίνα καταστήματος.

Αυτοκίνητο «μπήκε» σε βιτρίνα στο κέντρο Ηρακλείου αφού παρέσυρε 27χρονη
10 Μαρ. 2026 9:34
Pelop News

Ισχυρή σύγκρουση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 10 Μαρτίου 2026 στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης, όταν ΙΧ αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του επί της οδού Έβανς και κατέληξε μέσα στη βιτρίνα καταστήματος.

Πριν προσκρούσει στην πρόσοψη του καταστήματος, το όχημα παρέσυρε 27χρονη πεζή, η οποία τραυματίστηκε στο ισχίο. Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η κατάστασή της δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί από τις αρχές, αλλά δεν φαίνεται να κινδυνεύει η ζωή της.

Το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ θραύστηκε ολοσχερώς η βιτρίνα του καταστήματος, προκαλώντας σημαντικές υλικές φθορές.

Η Τροχαία Ηρακλείου διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, συμπεριλαμβανομένων πιθανών παραγόντων όπως υπερβολική ταχύτητα, απώλεια ελέγχου ή άλλες συνθήκες οδήγησης.

