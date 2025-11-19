Πατρών-Πύργου: Εν αναμονή αντιπλημμυρικών – Αυτοδιοικητική αγωνία για τις παρεμβάσεις και το χρονοδιάγραμμα

Την τελική ευθεία προς την παράδοση διανύει η νέα Πατρών–Πύργου, με το υπουργείο Υποδομών να εκτιμά ότι, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, από τις 4 Δεκεμβρίου οι οδηγοί θα μπορούν να κινούνται σε ολόκληρο τον νέο αυτοκινητόδρομο. Ενα έργο που εδώ και χρόνια αποτελούσε ζητούμενο για τη δυτική Ελλάδα και τώρα πλέον γίνεται πραγματικότητα.

Το μεγάλο όμως στοίχημα της επόμενης ημέρας αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα, καθώς οι πρόσφατες θεομηνίες, οι πυρκαγιές του καλοκαιριού και οι υψομετρικές διαφοροποιήσεις που προκάλεσε ο νέος οδικός άξονας δημιούργησαν νέες απαιτήσεις και αναγκαίες παρεμβάσεις. Κατά την υπουργική αυτοψία που πραγματοποιήθηκε προχθές, δεν δόθηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αντιπλημμυρικές εργασίες, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Η αντιδήμαρχος Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού του Δήμου Πατρέων, Αναστασία Τογιοπούλου, η οποία έχει στις αρμοδιότητές της τις περιοχές Μεσσάτιδας, Παραλίας και Βραχνεΐκων, σημείωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει μόνο καθαρισμοί των υφιστάμενων αποδεκτών. «Στην περιοχή κοντά στο Μιντιλόγλι, το σημερινό καθεστώς δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν από τον νέο αυτοκινητόδρομο», δήλωσε χαρακτηριστικά στην «Π».

Η ίδια αποκάλυψε ότι υπάρχει μελέτη για νέο αγωγό στα όρια Τσουκαλεΐκων και Βραχνεΐκων, με σημαντική διατομή, η οποία όμως δημιουργεί έντονη ανησυχία στους κατοίκους για τις αλλαγές που θα φέρει στις μετακινήσεις και την πρόσβαση στην παραλία. «Εχουμε ζητήσει ενημέρωση για τις μελέτες, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει απαντήσεις. Πρόκειται για παρεμβάσεις που αφορούν την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών», υπογράμμισε.

Το ζήτημα των αντιπλημμυρικών τέθηκε και από τον αναπληρωτή περιφερειάρχη Χαράλαμπο Μπονάνο και τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη κατά την επίσκεψη του υπουργού Υποδομών Χρίστου Δήμα στο υπό ολοκλήρωση τμήμα του έργου. Οι δύο αυτοδιοικητικοί παράγοντες επισήμαναν ότι υπάρχουν αρκετά σημεία που χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις και ζήτησαν στενή συνεργασία με την Ολυμπία Οδό για την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι παρακολουθεί στενά το θέμα και πως έχουν ήδη εντοπιστεί τα κρίσιμα σημεία που απαιτούν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. «Προτεραιότητα ήταν η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου, όμως θα παρακολουθούμε και την εκτέλεση των απαραίτητων παρεμβάσεων ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα τους επόμενους μήνες» σημείωσε.

Με πρόσφατη υπουργική απόφαση, η παραχωρησιούχος εταιρεία Ολυμπία Οδός ανέλαβε την εκπόνηση των μελετών για παρεμβάσεις σε 14 ευάλωτα σημεία κατά μήκος του έργου, εκτός των ορίων της παραχώρησης. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός φτάνει τα 26 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει έργα σε Δήμους Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας, Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Πηνειού και Ηλιδας.

Για το τμήμα Μιντιλόγλι – Καμίνια έχουν καθοριστεί τρία σημεία παρέμβασης σε Τσουκαλέικα και Βραχνέικα, ενώ για τα δύο εξ αυτών οι μελέτες είναι ήδη οριστικές και αναμένουν έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Το τρίτο, στα Καμίνια, βρίσκεται στη διαδικασία αδειοδότησης.

Μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών –που, σύμφωνα με το υπουργείο, προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς– υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν περίπου έξι μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών. Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν διευθετήσεις ρεμάτων, ενίσχυση αγωγών και νέα τεχνικά έργα για την απορροή των ομβρίων προς τη θάλασσα.

Η παράδοση της νέας Πατρών – Πύργου αποτελεί αναμφίβολα ιστορικό ορόσημο για την περιοχή· ωστόσο, η πλήρης και ασφαλής λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου περνά πλέον μέσα από την άμεση υλοποίηση των κρίσιμων αντιπλημμυρικών έργων που θα θωρακίσουν οικισμούς και καλλιέργειες σε όλο το μήκος της δυτικής Αχαΐας και της Ηλείας.

