«Αυτοκτόνησε» η Παναχαϊκή, ήττα για τη Θύελλα

Κρίμα για τους «κοκκινόμαυρους» που θα μπορούσαν να φύγουν άνετα με τη νίκη

30 Νοέ. 2025 17:03
Μέχρι το 84′ η Παναχαϊκή είχε καταφέρει να προηγείται 2-0 του Λουτρακίου στην έδρα του με δύο γκολ του Καμπεράι και όλα έδειχναν πως θα έφευγε νικήτρια από το ματς.

Κι όμως, οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και μέσα σε τέσσερα λεπτά έφεραν το παιχνίδι στα ίσια. Στο 84′ μείωσε ο Τσέλιος και στο 88′ ισοφάρισε ο Κατσούκης. Κρίμα γιατί η Παναχαϊκή θα μπορούσε άνετα να φύγει με το «διπλό» και να έχει το πάνω χέρι για την 6άδα.

Με συνοπτικές διαδικασίες, ο Πύργος πέρασε από την έδρα της Θύελλας επικρατώντας με 2-0, αξιοποιώντας την εμπειρία και την αποτελεσματικότητά του.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερς στα παιχνίδια της 11ης αγωνιστικής στον 4ο Ομιλο της Γ’ Εθνικής.

ΑΟ Λουτρακίου – Παναχαϊκή 2-2: 84′ Τσέλιος, 88′ Κατσούκης50′ 73′ Καμπεράι. Κόκκινες: 93′ Στρατίκης – 93′ Σταθόπουλος

Θύελλα Πατρών – Πύργος 0-2: 35′ Πατάπης, 61′ πέναλτι Μακρής

Πέλοπας Κιάτου – ΑΠΣ Ζάκυνθος 0-3: 54′ 67′ Κέρι, 77′ Κουλούσιας

Πανθουριακός – Πανγυθεατικός 5-2: 28′ 70′ Αγγελής, 56′ 65′ Σερπάνος, 90′ Καυκής – 31′ Σπαρτιάτης, 72′ Τηλέγραφος
Ερμής Μελιγούς – Κόρινθος 2-0: 42′ Ράλλιος, 51′ πέναλτι Αντωνάκης
ΑΟ Μιλτιάδης – Παναιγιάλειος (1/12, 15.00)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ζάκυνθος 11 20-6 28
ΠΑΣ Πύργος 11 18-3 26
Παναιγιάλειος 10 16-5 25
Μιλτιάδης 10 17-9 19
Παναχαϊκή 11 17-16 14
Λουτράκι 11 11-11 14
Κόρινθος 11 13-15 13
Θύελλα Π. 11 11-17 12
Πέλοπας 11 7-20 12
Πανθουριακός 11 13-11 11
Ερμής Μελ. 11 8-17 6
Πανγυθεατικός 11 6-27 2

