Αυτόματα η αφαίρεση διπλώματος και από το Gov.gr Wallet

Τι ισχύει για τους παραβάτες, η μεγάλη αλλαγή

Αυτόματα η αφαίρεση διπλώματος και από το Gov.gr Wallet
16 Ιαν. 2026 22:21
Pelop News

Πλέον είναι δεδομένο και αλλάζει οριστικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το ψηφιακό δίπλωμα στο Gov.gr Wallet, βάζοντας τέλος σε ένα κενό που επέτρεπε μέχρι σήμερα στους παραβάτες οδηγούς να εμφανίζουν ψηφιακά την άδεια οδήγησης, ακόμη κι αν την είχαν παραδώσει στην αστυνομία.

Με τη νέα έκδοση της εφαρμογής, κάθε αφαίρεση διπλώματος από την Τροχαία θα ενημερώνει αυτόματα τα συστήματα του Gov.gr. Έτσι, το ψηφιακό δίπλωμα θα διαγράφεται άμεσα από το Gov.gr Wallet και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κανέναν επόμενο έλεγχο.

Μέχρι τώρα, το φυσικό δίπλωμα μπορούσε να έχει κατασχεθεί, αλλά το ψηφιακό να παραμένει ενεργό στο κινητό. Αυτό έδινε τη δυνατότητα σε ορισμένους οδηγούς να παραπλανούν τους ελέγχους, επιδεικνύοντας την ψηφιακή εκδοχή της άδειας, παρότι δεν είχαν δικαίωμα οδήγησης.

Η νέα διαλειτουργικότητα μεταξύ Τροχαίας και Gov.gr εξαλείφει αυτό το φαινόμενο και καθιστά την ψηφιακή άδεια απόλυτα συγχρονισμένη με την πραγματική της κατάσταση. Στόχος είναι να ενισχυθεί η αξιοπιστία των ψηφιακών εγγράφων και να περιοριστούν τα περιθώρια καταστρατήγησης των ποινών στους δρόμους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:51 Το όριο ήταν 80 χλμ. και συνελήφθη να τρέχει με 191χλμ.! ΦΩΤΟ
23:39 Αυτοί είναι οι ιοί που ανησυχούν πολύ τους λοιμωξιολόγους
23:19 Ο Τερ Στέγκεν μετακομίζει από τη Μπαρτσελόνα στην Τζιρόνα
22:59 Θεσσαλονίκη: Ο Τσίπρας παρουσιάζει αύριο το βιβλίο του και η Αστυνομία απαγορεύει τις συγκεντρώσεις!
22:51 Προειδοποίηση του προέδρου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας: Πιθανό νέο μπλακ άουτ στις επικοινωνίες
22:41 Πέθανε ο εμβληματικός Αλέξανδρος Παπαδόγγονας
22:31 Αλλάζει και αγριεύει και πάλι ο καιρός, έρχονται ψυχρές αέριες μάζες προερχόμενες από τη βορειοανατολική Ευρώπη
22:21 Αυτόματα η αφαίρεση διπλώματος και από το Gov.gr Wallet
22:11 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot
22:00 Ιράν με μπούργκα ή Περσία με στέμμα;
21:59 Πριν ακουστεί το επίσημο σύνθημα: Ακαδημία και Κομιτάτο άναψαν τη φλόγα στην Πλατεία Γεωργίου ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
21:51 Τραμπ: Εγώ έπεισα τον εαυτό μου να μην χτυπήσω το Ιράν!
21:41 Γερμανία: Ένας νεκρός από σύγκρουση μηχανής τρένου με λεωφορείο στο λιμάνι του Αμβούργου
21:31 Έρευνα για παράνομο στοιχηματισμό στην εθνική Μάλτας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
21:21 Ρομά έκλεψε οστά και ζητά λύτρα από άλλον Ρομά για να τα επιστρέψει!
21:11 Φάμελλος: Καρατόμησε τη Νίνα Κασιμάτη από το Συμβούλιο της Ευρώπης μετά την υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων»
21:00 Η Υγεία στην Ελλάδα και αλλού…
20:51 Αυτοί είναι οι 31 εκπρόσωποι των αγροτικών μπλόκων που θα συναντήσουν τον Μητσοτάκη
20:41 Προφυλακίστηκε στον Πύργο 48χρονος που αποπειράθηκε να σκοτώσει τη σύζυγό του
20:31 Κύπρος: Μετά το διαζύγιο πήγαν στο δικαστήριο να τους μοιράσει το… μαύρο χρήμα, αλλά κινδυνεύουν με φυλάκιση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ