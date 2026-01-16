Αυτόματα η αφαίρεση διπλώματος και από το Gov.gr Wallet

Πλέον είναι δεδομένο και αλλάζει οριστικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το ψηφιακό δίπλωμα στο Gov.gr Wallet, βάζοντας τέλος σε ένα κενό που επέτρεπε μέχρι σήμερα στους παραβάτες οδηγούς να εμφανίζουν ψηφιακά την άδεια οδήγησης, ακόμη κι αν την είχαν παραδώσει στην αστυνομία.

Με τη νέα έκδοση της εφαρμογής, κάθε αφαίρεση διπλώματος από την Τροχαία θα ενημερώνει αυτόματα τα συστήματα του Gov.gr. Έτσι, το ψηφιακό δίπλωμα θα διαγράφεται άμεσα από το Gov.gr Wallet και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κανέναν επόμενο έλεγχο.

Μέχρι τώρα, το φυσικό δίπλωμα μπορούσε να έχει κατασχεθεί, αλλά το ψηφιακό να παραμένει ενεργό στο κινητό. Αυτό έδινε τη δυνατότητα σε ορισμένους οδηγούς να παραπλανούν τους ελέγχους, επιδεικνύοντας την ψηφιακή εκδοχή της άδειας, παρότι δεν είχαν δικαίωμα οδήγησης.

Η νέα διαλειτουργικότητα μεταξύ Τροχαίας και Gov.gr εξαλείφει αυτό το φαινόμενο και καθιστά την ψηφιακή άδεια απόλυτα συγχρονισμένη με την πραγματική της κατάσταση. Στόχος είναι να ενισχυθεί η αξιοπιστία των ψηφιακών εγγράφων και να περιοριστούν τα περιθώρια καταστρατήγησης των ποινών στους δρόμους.

