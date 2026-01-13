Αυτόν τον ψηλό θέλει να πάρει ο Προμηθέας

Οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται και δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ημέρες να υπάρχει και οριστική εξέλιξη

Αυτόν τον ψηλό θέλει να πάρει ο Προμηθέας
13 Ιαν. 2026 18:34
Pelop News

Μετά τις αποχωρήσεις τον Πι Τζέι Μακιούρα και Πόλι Πόλικαπ, ο Προμηθέας βρίσκεται στην αγορά για ψηλούς. Ψηλά στη λίστα του Κούρο Σεγκούρα βρίσκεται ο Γκραντ Γκόλντεν, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην ΑΕΚ, έχοντας 7,6 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 3 ασίστ ανά παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ στο BCL είχε αντίστοιχα 10,5 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ κατά μέσο όρο.
Φέτος, ο Γκραντ ξεκίνησε τη σεζόν στην ισπανική Μανρέσα, έχοντας στο Eurocup 8,5 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ μ.ο., ενώ στο εγχώριο πρωτάθλημα έχει 7,1 πόντους και 3,6 ασίστ.
Οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται και δεδομένης και της ανάγκης του Προμηθέα για να αποκτήσει έναν παίκτη στη ρακέτα, δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ημέρες να υπάρχει και οριστική εξέλιξη στο ζήτημα της απόκτησής του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:10 Ιράν: Στα άκρα το καθεστώς, απειλεί με θάνατο τους διαδηλωτές, μπορεί να έχουν φτάσει έως και 20.000 οι νεκροί της αιματηρής καταστολής
20:03 Η μεγάλη απόδραση του Αίολου Αγυιάς από τον Πύργο – Δηλώσεις Βασίλη Σκέντζου
20:00 Δυτική Ελλάδα – Ευλογιά προβάτων: Αυξηση μεν, αλλά ελεγχόμενη η κατάσταση
19:56 «Ουσιαστική και με νέα μέτρα η συνάντηση με τους αγρότες» το μήνυμα Μητσοτάκη μετά το τέλος της συνάντησης, ΒΙΝΤΕΟ
19:51 Χρ. Καραπίτσος: «Καφενειακές λογικές, κουτσομπολιό και γλύψιμο»
19:44 Το πόρισμα για το μπλακ άουτ των επικοινωνιών στα αεροδρόμια
19:35 Βελτιώνεται ο καιρός, θα θυμίζει Άνοιξη, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά
19:25 «Μπήκε στο κάμπινγκ αλλά δεν πυροβόλησε», αλλάζουν τα δεδομένα και οι κατηγορίες για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα
19:15 Το DiscoverEU δίνει την ευκαιρία τους νέους να εξερευνήσουν την πολυμορφία της Ευρώπης.
19:11 Ρωσία κατά Τραμπ: «Κατηγορηματικά απαράδεκτες οι απειλές στο Ιράν για νέες στρατιωτικές επιθέσεις»
19:00 Ποιοι δεν θέλουν μια αγορά 500 εκατ. καταναλωτών;
18:55 «Κάποιος τον ξαναχτύπησε, δεν πέθανε από τα πρώτα χτυπήματα», νέες αποκαλύψεις για το φονικό στις Σέρρες
18:47 Σύλληψη 49χρονου στα Βριλήσσια για παιδική πορνογραφία, εντοπίστηκαν 176 αρχεία με ανήλικα
18:38 Πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το έργο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
18:34 Αυτόν τον ψηλό θέλει να πάρει ο Προμηθέας
18:31 Βρετανία και Πορτογαλία καταδικάζουν τη βίαιη καταστολή διαδηλώσεων στο Ιράν
18:28 Πώς μετατρέπεται το αποτέλεσμα σε αξία
18:21 Εύκολα το «2 στα 2» η Ελλάδα, δείχνει έτοιμη για μεγάλα πράγματα
18:20 Μήνυμα Δανίας-Γροιλανδίας στον Τραμπ: Τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία
18:12 Μέτσολα: Κυρώσεις και γρήγορα στο Ιράν – Πιθανός ο χαρακτηρισμός «τρομοκρατική οργάνωση» για τους Φρουρούς της Επανάστασης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ