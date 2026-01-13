Αυτόν τον ψηλό θέλει να πάρει ο Προμηθέας

Μετά τις αποχωρήσεις τον Πι Τζέι Μακιούρα και Πόλι Πόλικαπ, ο Προμηθέας βρίσκεται στην αγορά για ψηλούς. Ψηλά στη λίστα του Κούρο Σεγκούρα βρίσκεται ο Γκραντ Γκόλντεν, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην ΑΕΚ, έχοντας 7,6 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 3 ασίστ ανά παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ στο BCL είχε αντίστοιχα 10,5 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ κατά μέσο όρο.

Φέτος, ο Γκραντ ξεκίνησε τη σεζόν στην ισπανική Μανρέσα, έχοντας στο Eurocup 8,5 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ μ.ο., ενώ στο εγχώριο πρωτάθλημα έχει 7,1 πόντους και 3,6 ασίστ.

Οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται και δεδομένης και της ανάγκης του Προμηθέα για να αποκτήσει έναν παίκτη στη ρακέτα, δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ημέρες να υπάρχει και οριστική εξέλιξη στο ζήτημα της απόκτησής του.

