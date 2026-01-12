Αυτός είναι ο αντικαταστάτης του Λεμπέση στον ΝΟΠ

Άμεσα κινήθηκε η διοίκηση του ΝΟΠ σχετικά με τον αντικαταστάτη του Λεμπέση στον πάγκο, καθώς συμφώνα με πληροφορίες  θα αναλάβει το «τιμόνι» ο  Βασίλης Κουνδουράκης, επί σειρά ετών βοηθός του Δημήτρη Κραβαρίτη. Τελευταία τους συνεργασία ήταν στη γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού, τα δύο τελευταία χρόνια.

Ηδη έχει γίνει επαφή ανάμεσα στις δυο πλευρές  οι οποίες είναι πολύ κοντά σε συμφωνία.  Πάντως, στόχος της διοίκησης είναι σύντομα να τελειώσει το θέμα ώστε ο Κουνδουράκης να είναι άμεσα στην Πάτρα για να πιάσει δουλειά.

