Αναλαμβάνει ο Άρης Παναγιωτίδης

Αυτός είναι ο νέος γενικός διευθυντής της ΕΡΤ3
29 Ιαν. 2026 18:11
Από την πλευρά της ΕΡΤ ανακοινώθηκε ότι νέος γενικός διευθυντής της ΕΡΤ3 αναλαμβάνει ο Άρης Παναγιωτίδης. Την απόφαση πήρε το Δ.Σ. της ΕΡΤ, που συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη (29/1/26), στη Θεσσαλονίκη.

Η επιλογή του γενικού διευθυντή της ΕΡΤ3 έγινε για πρώτη φορά βάσει των διατάξεων του νόμου 5253/2025, που ορίζουν ότι η πλήρωση των θέσεων των γενικών διευθυντών της ΕΡΤ Α.Ε. γίνεται κατόπιν δημόσιας προκήρυξης και αξιολόγησης των υποψηφίων από τριμελή επιτροπή.

Ο Άρης Παναγιωτίδης ήταν έως σήμερα επικεφαλής στη Διεύθυνση Παραγωγής, Τεχνικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης της ΕΡΤ3.

Πρόκειται για ένα στέλεχος με προϋπηρεσία 25 ετών στην ΕΡΤ3, με μακρά εμπειρία και γνώση της εταιρείας, που από τη νέα του θέση θα συμβάλλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της ΕΡΤ3.

Με ανακοίνωσή της, η ΕΡΤ τού εύχεται καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

