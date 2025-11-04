Αυτός είναι ο νέος πρόεδρος του ΝΟΠ-Δείτε όλο το ΔΣ

Αυτός είναι ο νέος πρόεδρος του ΝΟΠ-Δείτε όλο το ΔΣ
04 Νοέ. 2025 10:19
Pelop News

Με εκπλήξεις  πραγματοποιήθηκε τα βράδυ της Δευτέρας η Γενική Συνέλευση στου ΝΟΠ και στη συνέχεια οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr νέος πρόεδρος του ΝΟΠ εκλέχτηκε ο Πέτρος Καθρέπτας  που ήταν και στον παρελθόν στο διοικητικό θώκο και γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα.

Το υπόλοιπα μέλη του ΔΣ θα απαρτίζουν οι εξής:

Μάκης Γεωργαράς

Τάκης Καλοκαιρινος

Θανάσης Αναστασίου

Γιώργος  Σκεπαρνιάς

Κώστας Παπουλιδης

Σοφοκλής Τσιμπλοστεφανάκης
