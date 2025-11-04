Αυτός είναι ο νέος πρόεδρος του ΝΟΠ-Δείτε όλο το ΔΣ
Με εκπλήξεις πραγματοποιήθηκε τα βράδυ της Δευτέρας η Γενική Συνέλευση στου ΝΟΠ και στη συνέχεια οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr νέος πρόεδρος του ΝΟΠ εκλέχτηκε ο Πέτρος Καθρέπτας που ήταν και στον παρελθόν στο διοικητικό θώκο και γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα.
Το υπόλοιπα μέλη του ΔΣ θα απαρτίζουν οι εξής:
Μάκης Γεωργαράς
Τάκης Καλοκαιρινος
Θανάσης Αναστασίου
Γιώργος Σκεπαρνιάς
Κώστας Παπουλιδης
Σοφοκλής Τσιμπλοστεφανάκης
