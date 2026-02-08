Αυτός είναι ο νέος πρόεδρος του ΝΟΠ!

Στην αναπλήρωση του αείμνηστου Πέτρου Καθρέπτα προχώρησε η διοίκηση του ΝΟΠ η οποία στην τελευταία της συνεδρίασή συμφώνησε ότι νέος πρόεδρος θα αναλάβει ο Σοφοκλής Τσιμπλοσταφανάκης.

H ανάρτηση του και η πρώτη δήλωση:

Η εκλογή μου στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ του Ναυτικου Ομίλου Πατρών είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη .Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη του δ.σ του ΝΟΠ για την στηριξή τους. Ολοι μαζί προχωράμε. Μετα την απώλεια του Πέτρου Kαθρέπτα προχωρήσαμε στην ανασύνθεση του δ σ

Η διοίκηση του ΝΟΠ οδηγεί τον ιστορικό όμιλο με ορίζοντα το 2029, οπότε και συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής.

Συνεχίζοντας το έργο των προηγούμενων διοικήσεων, ξεκινάμε με το δ. Συμβούλιο και τους ανθρώπους που στηρίζουν το ΝΟΠ να ξεδιπλώσουμε το όραμά μας .τις δράσεις μας μαζί .με όλα τα τμήματα κολύμβησης, πόλο, καλλιτεχνικής κολύμβησης ιστιοπλοίας και κωπηλασίας που καλλιεργεί ο ιστορικός Όμιλος.

Απεύθυνουμε ανοικτό κάλεσμα για εγγραφή των γονέων και φίλων του . ως μελών του ΝΟΠ και για περαιτέρω συμβολή ακόμα περισσότερων ως εθελοντών, καλώντας τους να ενδυναμώσουν με την παρουσία τους και τη τεχνογνωσία του καθενός και στηρίζοντας έτσι ουσιαστικά με όλες τους τις δυνάμεις όλες τις δράσεις του ιστορικού Ομίλου.

Ο ΝΟΠ το 2029 θα γιορτάσει τα 100 χρόνια παρουσίας του στο Αθλητικό γίγνεσθαι της Χώρας οπως αρμόζει στην ιστορία του.

Ένα σωματείο με μεγάλη ιστορία που έχει δώσει μεγάλες χαρές έχει αναδείξει κορυφαίους ολυμπιονίκες και πολλές βραβεύσεις.

Σας θέλουμε όλους δίπλα μας».

