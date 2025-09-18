Αυτός είναι ο παππάς που συνελήφθη για εμπρησμό! Πρόστιμο 1.687 ευρώ

Έγινε και αυτό! Συνελήφθη από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ιερέας σε ναό των Αθηνών, ως υπαίτιος για εμπρησμό από πρόθεση σε δασική έκταση, στο Μαρκόπουλο.

«Μήπως είναι ερωτευμένος; Μήπως με θέλει;», η οικιακή βοηθός απειλεί με μήνυση τον 42χρονο που την κατηγορεί για κλοπή

Παράλληλα στον ιερέα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 €.

Ο 67χρονος ιερέας πήγε να βάλει φωτιά δίπλα σε μια βίλα με πισίνα και τον κατέγραψαν οι κάμερες.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: Στη σύλληψη ενός 67χρονου προχώρησαν χθες οι αρμόδιες αρχές, για εμπρησμό από πρόθεση σε δασική έκταση, σε περιοχή του Δήμου Μαρκοπούλου- Μεσογαίας στην Αττική.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, συνελήφθη χθες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), ημεδαπός, ως υπαίτιος για εμπρησμό από πρόθεση σε δασική έκταση, σε περιοχή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στην Αττική και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 ευρώ.

Ο συλληφθείς κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



