Αυτός είναι ο πιο απειλητικός καρκίνος για τους άνδρες

Επείγουσα έκκληση για τον καρκίνο του πέους απευθύνει ο δρ. Mark Porter, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν τύπο καρκίνου, που συχνά δεν ανιχνεύεται, λόγω των ανεπαίσθητων συμπτωμάτων του και του συχνού δισταγμού των ανδρών να ενημερώσουν τον γιατρό τους για οποιεσδήποτε αλλαγές παρατηρούν. Ως αποτέλεσμα, οι διαγνώσεις σε προχωρημένο στάδιο γίνονται όλο και πιο συχνές, οδηγώντας συχνά σε πιο επιθετικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένου του μερικού ή πλήρους ακρωτηριασμού του πέους.

«Οι άνδρες δεν πρέπει να αγνοούν τυχόν ασυνήθιστες αλλαγές, όσο μικρές κι αν φαίνονται», τόνισε ο δρ. Porter. «Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το αποτέλεσμα να μην είναι τόσο άσχημο όσο φοβάστε – αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι εντάξει να αναβάλλετε αυτό το ραντεβού», πρόσθεσε.

Η έγκαιρη ανίχνευση σώζει ζωές – και άκρα

Αν και ο καρκίνος του πέους παραμένει σχετικά σπάνιος, μπορεί να είναι θανατηφόρος εάν δεν εντοπιστεί έγκαιρα. Σύμφωνα με το Cancer Research UK, πάνω από το 90% των ανδρών που διαγιγνώσκονται σε πρώιμο στάδιο επιβιώνουν τουλάχιστον 5 χρόνια. Σε πλήρη αντίθεση, για εκείνους που διαγιγνώσκονται όταν ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί, το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης πέφτει στο μηδέν.

Οι περισσότερες περιπτώσεις ξεκινούν από την ακροποσθία ή τη βάλανο (κεφαλή) του πέους και τα πρώιμα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

Ασυνήθιστο αποχρωματισμό (συχνά κόκκινο, μπλε ή καφέ)

Επίμονες πληγές ή εξανθήματα που διαρκούν περισσότερο από 4 εβδομάδες

Ογκίδια ή όγκοι στο πέος ή τη βουβωνική χώρα

Αιμορραγία ή δύσοσμες εκκρίσεις

Φίμωση (δυσκολία στην ανάσυρση της ακροποσθίας)

Ενώ αυτά τα συμπτώματα μπορεί μερικές φορές να οφείλονται σε μη καρκινικές καταστάσεις, όπως λοιμώξεις ή μικροτραυματισμούς, ο δρ. Porter τόνισε ότι κάθε επίμονο ή ανεξήγητο σύμπτωμα πρέπει να αξιολογείται από έναν ειδικό.

Ένας καρκίνος που μπορεί να προληφθεί

Είναι ενθαρρυντικό ότι περίπου το 63% των περιπτώσεων καρκίνου του πέους θεωρείται ότι μπορεί να προληφθεί. Ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) -μια σεξουαλικά μεταδιδόμενη λοίμωξη- είναι υπεύθυνος για τις μισές περίπου περιπτώσεις. Άλλοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν το κάπνισμα, την κακή υγιεινή και το εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, ιδίως σε άνδρες που ζουν με HIV.

Προληπτικά μέτρα όπως ο εμβολιασμός κατά του HPV, η καλή υγιεινή των γεννητικών οργάνων και η περιτομή σε πρώιμο στάδιο της ζωής (η οποία μειώνει τη συσσώρευση σμήγματος, ενός πιθανού ερεθιστικού παράγοντα) μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.

Όταν εντοπιστεί έγκαιρα, ο καρκίνος του πέους είναι συχνά αντιμετωπίσιμος με μη επεμβατικές μεθόδους, όπως χημειοθεραπευτικές κρέμες, όπως η 5-φθοροουρακίλη ή θεραπεία με λέιζερ για την αφαίρεση προκαρκινικών αλλοιώσεων. Ωστόσο, οι προχωρημένες περιπτώσεις απαιτούν πιο εντατικές παρεμβάσεις, όπως:

Χειρουργική εκτομή του προσβεβλημένου ιστού

Αφαίρεση λεμφαδένων

Μερική ή πλήρης πενεκτομή

Σε περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητη η πλήρης εκτομή, μπορεί να πραγματοποιηθεί επανορθωτική χειρουργική επέμβαση με τη χρήση ιστού από άλλα μέρη του σώματος, για τη δημιουργία ενός λειτουργικού μέλους. Ωστόσο, οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση -ανεξάρτητα από την έκταση- μπορεί να μεταβάλει την εμφάνιση και τη λειτουργία του πέους.

Για μεταστατικές περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και ανοσοθεραπεία για τον έλεγχο της νόσου. Μια πολλά υποσχόμενη εξέλιξη είναι η μελέτη Epic, η οποία ξεκίνησε το 2021 με επικεφαλής τον καθηγητή Amit Bahl από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ. Η δοκιμή βρίσκεται σε εξέλιξη και διερευνά την αποτελεσματικότητα ενός νέου ανοσοθεραπευτικού φαρμάκου για τον προχωρημένο καρκίνο του πέους. Τα πρώτα αποτελέσματα δίνουν ελπίδες ότι μπορεί να συμβάλει στην παράταση της επιβίωσης σε περιπτώσεις προχωρημένου σταδίου.

Το τελικό μήνυμα: Μην καθυστερείτε

Το βασικό μήνυμα του δρ. Porter είναι απλό: Μην περιμένετε. Αν και ο καρκίνος του πέους είναι σπάνιος και συχνά προσβάλλει ηλικιωμένους άνδρες, μπορεί να αναπτυχθεί και σε νεότερα άτομα. Η έγκαιρη διάγνωση όχι μόνο αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης, αλλά και ελαχιστοποιεί την ανάγκη για παραμορφωτικές και τροποποιητικές για τη ζωή θεραπείες.

«Η έγκαιρη παρέμβαση σώζει ζωές», καταλήγει ο ειδικός.

